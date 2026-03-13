Descontinuado
Suporte
FC8291/02
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Como saber se o coletor do aspirador de pó está cheio?
Onde posso encontrar o modelo/número de série do meu aspirador de pó Philips?
Como reutilizar o coletor de pó do Philips CompactGo?
Os acessórios do aspirador de pó Philips são compatíveis com outros modelos?
Que tipos de coletores de sujeira são adequados para o aspirador de pó Philips CompactGo?
Como devo limpar o filtro do aspirador de pó Philips?
Meu aspirador de pó Philips não liga
Meu aspirador de pó Philips está superaquecendo
O compartimento do coletor de pó do aspirador está sujo
O poder de sucção do aspirador de pó Philips diminuiu
Aspirador de pó Philips com baixo desempenho de sucção
O aspirador indica que o coletor de sujeira está cheio
Eu sinto choques elétricos ao usar o aspirador de pó Philips