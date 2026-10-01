Descontinuado
FC8291/02
Compacto e muito potente
O novo aspirador de pó CompactGo da Philips facilitará a limpeza. É potente, fácil de transportar, manusear e guardar. Você terá melhores resultados em sua limpeza de uma maneira mais fácil.
1.400 W
O coletor de sujeira é lavável e reutilizável, portanto você não precisa se preocupar em comprar peças de reposição.
Você pode transportá-lo e movimentá-lo durante a limpeza graças ao seu peso e tamanho reduzidos.
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Críticas