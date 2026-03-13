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MiniVac Aspirador de pó portátil

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FC6142/01

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Manuais e documentação

EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6142/01 - English (US)

  • ZIP ficheiro, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner - English (US)

  • PDF ficheiro, 1.1 MB
  • 13 March 2026

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