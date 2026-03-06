Descontinuado
FC6142/01
Bateria de 4,8 V
Ciclônico sem saco coletor
Bocal, escova, rodo
Seco/molhado
Você pode guardar o miniaspirador de pó da Philips em um conveniente carregador, preso a uma parede ou sobre uma mesa. Assim, o miniaspirador de pó, com sua bateria potente recarregável, estará sempre pronto para ser usado.
O fluxo de ar ciclônico do miniaspirador de pó mantém em movimento a sujeira na parte interna para garantir alto poder de sucção e desempenho de limpeza por mais tempo. O sistema de filtragem em dois estágios garante que, quando estiver dentro do aparelho, a sujeira não escape. O primeiro filtro bloqueia a maioria da sujeira, enquanto o segundo captura as partículas mais finas de poeira.
O design do bocal aerodinâmico do miniaspirador de pó Philips foi concebido para otimizar a coleta de poeira e de até mesmo as partículas de pó mais finas. O formato ergonômico do bocal auxilia na limpeza das áreas de difícil alcance.
Críticas