ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
  • Miniaspirador de pó potente para melhores resultados

Descontinuado

MiniVacAspirador de pó portátil

FC6142/01

Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
Obtenha os melhores resultados de limpeza com o aspirador Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 V. Use o sistema Wet&Dry para secar líquidos derramados e aspirar a poeira. O bocal com design aerodinâmico garante excelente sucção da poeira.
Ver todos os benefícios

Bocal aerodinâmico e sistema seco/molhado

Miniaspirador de pó potente para melhores resultados

  • Bateria de 4,8 V

  • Ciclônico sem saco coletor

  • Bocal, escova, rodo

  • Seco/molhado

Carregador pequeno para parede e mesa

Carregador pequeno para parede e mesa

Você pode guardar o miniaspirador de pó da Philips em um conveniente carregador, preso a uma parede ou sobre uma mesa. Assim, o miniaspirador de pó, com sua bateria potente recarregável, estará sempre pronto para ser usado.

Fluxo de ar ciclônico sem saco coletor em 2 estágios para melhor filtragem

Fluxo de ar ciclônico sem saco coletor em 2 estágios para melhor filtragem

O fluxo de ar ciclônico do miniaspirador de pó mantém em movimento a sujeira na parte interna para garantir alto poder de sucção e desempenho de limpeza por mais tempo. O sistema de filtragem em dois estágios garante que, quando estiver dentro do aparelho, a sujeira não escape. O primeiro filtro bloqueia a maioria da sujeira, enquanto o segundo captura as partículas mais finas de poeira.

Bocal aerodinâmico para melhor coleta de poeira

O design do bocal aerodinâmico do miniaspirador de pó Philips foi concebido para otimizar a coleta de poeira e de até mesmo as partículas de pó mais finas. O formato ergonômico do bocal auxilia na limpeza das áreas de difícil alcance.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.