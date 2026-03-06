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  • Power bank fino e potente
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  • Power bank fino e potente

Power bank USB

DLP1810CB/00

Power bank fino e potente
Capacidade elevada de 10.000 mAh com bateria segura de polímero de lítio. Chega de correria quando seu telefone está sem bateria. Use a carga rápida da porta USB-C de 3 A e a porta dupla USB-A para carregar seu mais novo dispositivo.
Ver todos os benefícios

com um kit de carga portátil

Power bank fino e potente

  • 10.000 mAh

  • Portas de carregamento USB A e USB C

  • Bateria de polímero de lítio

  • Preto

Luz LED indicadora de energia

A luz LED discreta brilha suavemente para que você saiba com um simples olhar se a unidade está ligada.

Funciona em qualquer lugar: excelente quando não há fontes de alimentação por perto

Mesmo que você não esteja perto de uma parede ou um carregador para carros, é possível recarregar a bateria do seu dispositivo com o prático conjunto de baterias. O conjunto de baterias inteligente fornece alimentação primeiro para que você possa removê-lo após o uso e ainda ter uma bateria totalmente carregada no dispositivo.

Carregamento rápido de 5 V/3 A

Especificações técnicas

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