DLP1810CB/00
10.000 mAh
Portas de carregamento USB A e USB C
Bateria de polímero de lítio
Preto
A luz LED discreta brilha suavemente para que você saiba com um simples olhar se a unidade está ligada.
Mesmo que você não esteja perto de uma parede ou um carregador para carros, é possível recarregar a bateria do seu dispositivo com o prático conjunto de baterias. O conjunto de baterias inteligente fornece alimentação primeiro para que você possa removê-lo após o uso e ainda ter uma bateria totalmente carregada no dispositivo.
Críticas