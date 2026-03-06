Descontinuado
DLC2518B/97
Cabo para carga e micro USB para sincronização de 1,2 m
Mantenha-se conectado e conectado - carregue seus dispositivos micro-USB, e você também pode se manter sincronizado ao seu smartphone com PC para carregar ou baixar atualizações facilmente com este cabo. É ótimo cabo sobressalente ou de substituição para se ter.
Sincronize e carregue
1,2 m/4 pés
Funciona com qualquer fonte de alimentação USB existente (para parede, carro ou computador), garantindo praticidade de carregamento quando você precisa.
Mantenha disponível o cabo USB para garantir que esteja sempre pronto para carregar conteúdos, atualizar seu dispositivo ou carregá-lo usando uma fonte USB.
O cabo micro-USB 2.0 deve ser usado com celulares, câmeras digitais e outros dispositivos portáteis com conexão micro-USB. Carregue-o com você e deixe-o em sua mesa ou substitua um cabo perdido para poder conectar e carregar sempre que precisar.