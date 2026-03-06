DDL615LIPKB/00
Compacta e segura
A fechadura DDL615-5HBS combina tamanho compacto e segurança com um painel minimalista de 56 mm* de largura para várias portas. É ainda mais fácil fazer a configuração usando o aplicativo Home Access. O sensor de impressão digital de um só movimento permite um desbloqueio rápido, enquanto o gerenciamento remoto de PIN mantém o acesso seguro.
Trabalhe com o aplicativo Home Access*
PIN de controle de acesso offline*
Verificação dupla
Destravamento por impressão digital
Após a conexão com o aplicativo Home Access e a conexão com o Bluetooth, os usuários podem configurar a fechadura DDL615-5HBS sem esforço. Isso inclui adicionar ou remover métodos de destravamento, ajustar o volume e habilitar o bloqueio eletrônico. Os usuários também podem acessar registros de destravamento, registros de campainha, notificações de alerta e registros de operação do sistema. Aproveite a tranquilidade e a conveniência de uma configuração simples e intuitiva.
Com os visitantes à sua porta, você pode gerar PINs de controle de acesso offline remotamente por meio do aplicativo, não importa onde esteja. Escolha entre códigos de uso único* válidos por 6 horas, códigos recorrentes* ou códigos de tempo limitado*. Compartilhe esses PINs de controle de acesso com seus convidados para um acesso conveniente e seguro!
No modo de verificação dupla, você pode escolher dois dos três métodos de destravamento para identificação: impressão digital, código PIN ou tag de acesso. Ambos os métodos devem ser verificados com sucesso para desbloquear, oferecendo mais uma camada de segurança para a sua casa.
Críticas
Aplicativo Home Access: a DDL615-5HBS funciona com o aplicativo "Home Access".
56 mm: os dados são baseados em medidas reais, com uma tolerância de mais ou menos 2 mm.
PIN de controle de acesso: um termo geral para várias soluções de PIN temporárias, incluindo códigos de uso único, códigos recorrentes e códigos de tempo limitado.
Códigos únicos: um máximo de 10 códigos únicos de tempo limitado podem ser gerados em 1 hora.
Códigos recorrentes: códigos que podem ser reutilizados em períodos específicos a cada semana.
Códigos com tempo limitado: códigos definidos para serem válidos dentro de um tempo específico.
0,5 segundo: obtido a partir dos dados do relatório de testes internos.
5 meses: esses são dados de teste internos; a duração real da bateria pode variar de acordo com a frequência de uso.
Outra faixa: o kit de instalação incluso é adequado para portas com a espessura mencionada. Para portas fora dessa faixa, entre em contato com os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores offline designados.
O teclado digital mostrado nas fotos do produto pode ser diferente da apresentação real. Consulte a aparência do teclado digital durante o uso.