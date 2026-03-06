Fácil e intuitiva

Após a conexão com o aplicativo Home Access e a conexão com o Bluetooth, os usuários podem configurar a fechadura DDL615-5HBS sem esforço. Isso inclui adicionar ou remover métodos de destravamento, ajustar o volume e habilitar o bloqueio eletrônico. Os usuários também podem acessar registros de destravamento, registros de campainha, notificações de alerta e registros de operação do sistema. Aproveite a tranquilidade e a conveniência de uma configuração simples e intuitiva.