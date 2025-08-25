ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

1000 series Fechadura inteligente de empurrar-puxar

Descontinuado

Suporte

1000 seriesFechadura inteligente de empurrar-puxar

DDL111LAGBB/97

1000 series Fechadura inteligente de empurrar-puxar

Descontinuado

Ir para a loja

Fazer login ou criar uma conta

Registre seu produto

Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.

Registrar agora

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 463.3 kB
  • 25 August 2025

Perguntas frequentes

Resolução de problemas

Garantia e assistência técnica

Verifique os termos da sua garantia e inicie uma solicitação de troca ou reparo de produto

Garantia

Nossas políticas de garantia do produto

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar