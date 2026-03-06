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  • Uma vida maravilhosa com Alpha
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Descontinuado

1000 seriesFechadura inteligente de empurrar-puxar

DDL111LAGBB/97

Uma vida maravilhosa com Alpha

Com a simplicidade do travamento automático e destravamento rápido, a segurança é garantida pela verificação dupla e pelo cilindro de travamento de classe C. A Alpha é uma escolha sólida para uma vida inteligente. O design ergonômico torna abrir a porta em uma experiência agradável.

Ver todos os benefícios

Totalmente automática: mais segurança e liberdade

Uma vida maravilhosa com Alpha

  • Uso intuitivo de empurrar-puxar

  • Ativação do sistema por toque manual

  • Função de travamento automático

  • Porta com profundidade de 70 mm

Desfrute da tranquilidade a cada fechamento

Desfrute da tranquilidade a cada fechamento

O Philips Alpha-5HB emprega um encaixe totalmente automático. Sem a necessidade de qualquer ação extra, a fechadura aparecerá espontaneamente após você fechar a porta. Se a porta não estiver trancada corretamente, o encaixe emitirá um alarme para lembrá-lo do status da fechadura.

Proteja a segurança do seu PIN em tempo real

Proteja a segurança do seu PIN em tempo real

O Philips Alpha-5HB vem com o recurso da tecnologia de código PIN oculto, que permite inserir combinações de números aleatórios para ser identificado com sucesso, desde que haja entradas consecutivas do código PIN real. Esse recurso pode impedir o acesso e proteger seu código PIN real.

Deixe sua casa sempre protegida

Deixe sua casa sempre protegida

O Philips Alpha-5HB tem alertas completos que não só melhoram o nível antifurto da sua casa, protegem você e sua família em tempo real, como também lembram o status da fechadura para maior conveniência.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. 10 meses: esses são dados de teste internos; a duração real pode variar de acordo com a frequência de uso.

  2. Outra faixa: se a espessura da porta estiver fora das faixas acima indicadas, consulte os centros de atendimento ao cliente autorizados ou revendedores off-line designados.

  3. O teclado digital mostrado nas fotos do produto pode ser diferente da apresentação real. Consulte a aparência do teclado digital durante o uso.