Descontinuado
Para pernas e corpo
Uso sem fio
+3 acessórios
A tecnologia Double Action sincroniza pinças de cerâmica longas em movimentos contínuos para agarrar e remover os pelos de até 0,5 mm. A cabeça ampla do depilador com pinças 50% mais longas remove mais pelos de uma só vez. Prepare-se para semanas de suavidade sem complicações.
Nossas pinças fazem mais rotações por minuto do que o Braun Silk-épil 9.
32 pinças de cerâmica feitas de material hipoalergênico para um tratamento confortável. Elas deslizam facilmente sobre a pele com menos atrito e mais contato com a pele.* 91% das mulheres aprovam.**
4.4
de 5
75
Críticas
87%
recomendam este produto
Thirza C Barbieri
15/01/2024
Brasil
Incrível
Depilação super rápida, como nunca tinha visto antes! Chegou, esperei tempo de carga e utilizei! Incrível mesmo, eficiente, rapidez e arranca todos os pelos! Comprem porque vale a pena!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depilador seco/molhado
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Elisbel
25/10/2023
Brasil
Minha melhor compra
A melhor compra que efetuei nos últimos tempos, maravilhoso, é um verdadeiro investimento, não gastar mais com depilação é um sonho
Prós
Todas as vantagens possíveis, esse aparelho é tudo de bom
Contras
Nenhuma
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Dversulotti
21/09/2023
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto. Estou encantada!
O depilador é muito bom. É a minha segunda experiência com depilador elétrico e estou extremamente satisfeita. A depilação é rápida e quase sem dor pelo design do aparelho.
Prós
Ergonometria
Contras
Até agora nenhuma
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vs. Philips Satinelle Advanced e Satinelle Prestige
CLT Alemanha N=153, 2019