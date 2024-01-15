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  • Depilação potente. Suave com a pele
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  • Depilação potente. Suave com a pele
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Descontinuado

Epilator Series 8000Depilador seco/molhado

BRE700/00

4.4
| (75) Críticas | 87% recomendam este produto
Depilação potente. Suave com a pele
Depilador Philips Série 8000: o primeiro depilador do mundo com pinças de cerâmica para uma depilação mais confortável. Remove até os pelos mais curtos com a tecnologia Double Action para manter a suavidade por semanas.
Ver todos os benefícios

Pele lisinha por até 4 semanas

Depilação potente. Suave com a pele

  • Para pernas e corpo

  • Uso sem fio

  • +3 acessórios

Pele macia por semanas com a tecnologia Double Action

Pele macia por semanas com a tecnologia Double Action

A tecnologia Double Action sincroniza pinças de cerâmica longas em movimentos contínuos para agarrar e remover os pelos de até 0,5 mm. A cabeça ampla do depilador com pinças 50% mais longas remove mais pelos de uma só vez. Prepare-se para semanas de suavidade sem complicações.

Nosso depilador mais rápido

Nosso depilador mais rápido

Nossas pinças fazem mais rotações por minuto do que o Braun Silk-épil 9.

32 pinças hipoalergênicas de cerâmica para um tratamento delicado

32 pinças hipoalergênicas de cerâmica para um tratamento delicado

32 pinças de cerâmica feitas de material hipoalergênico para um tratamento confortável. Elas deslizam facilmente sobre a pele com menos atrito e mais contato com a pele.* 91% das mulheres aprovam.**

Especificações técnicas

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Críticas

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4.4

de 5

75

Críticas

87%

recomendam este produto

3

15/01/2024

Brasil

Brasil

Incrível

Depilação super rápida, como nunca tinha visto antes! Chegou, esperei tempo de carga e utilizei! Incrível mesmo, eficiente, rapidez e arranca todos os pelos! Comprem porque vale a pena!

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Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depilador seco/molhado

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25/10/2023

Brasil

Brasil

Minha melhor compra

A melhor compra que efetuei nos últimos tempos, maravilhoso, é um verdadeiro investimento, não gastar mais com depilação é um sonho

Prós

Todas as vantagens possíveis, esse aparelho é tudo de bom

Contras

Nenhuma

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21/09/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto. Estou encantada!

O depilador é muito bom. É a minha segunda experiência com depilador elétrico e estou extremamente satisfeita. A depilação é rápida e quase sem dor pelo design do aparelho.

Prós

Ergonometria

Contras

Até agora nenhuma

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