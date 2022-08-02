Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Remoção de pelos
Todas as séries
Epilator Series 4000 Depilador com fio
Suporte
BRE247/00
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
Declaração de conformidade no Reino Unido - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Todas (6)
As veias linfáticas nas axilas sofrem alguma lesão durante a depilação?
Posso viajar com meu produto Philips de cuidados pessoais ou beleza?
Posso enxaguar os depiladores Philips com água?
Como usar os acessórios do depilador Philips?
Onde está o número do modelo e de série do depilador Philips?
Como mudar os ajustes de velocidade do depilador Philips?
EpilatorLuva esfoliante
Estojo
Meu depilador Philips não está funcionando
Meu depilador Philips não remove os pelos corretamente
Verifique os termos da sua garantia e inicie uma solicitação de troca ou reparo de produto
Encontre um serviço autorizado
Encontre assistências técnicas próximas a você para reparos, diagnósticos e peças originais
Garantia
Nossas políticas de garantia do produto
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar