Para o corpo e as regiões sensíveis
Com luz de LED
+4 acessórios
Depile, apare e esfolie
Desfrute daquela sensação duradoura de pele macia. O resultado da depilação pode durar até quatro semanas.
Tenha em casa uma solução fácil e supersuave com este lindo depilador. Ele remove pelos curtos tão bem quanto a cera, sem o incômodo de visitas ao salão de beleza e sem fazer bagunça. Acredite.
O objetivo deste depilador de compra única com embalagem de papel, sem baterias e com cabo feito com 50% de materiais reciclados é reduzir o impacto ambiental ao mínimo.
4.9
de 5
16
Críticas
100%
recomendam este produto
Cstof78
14/08/2025
Brasil
Parte da promoção
Funcionário(a) da Philips
Encantador
[Employee of philipsglobal] Muito bom! Não me deu alergia nem foliculite, algo que sempre tive problema com outras formas de depil, menos dor que usar cera ou laser e com um resultado impressionante, simplesmente um achado
Prós
Efeito de cera, bom custo benefício
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilador com fio
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilador com fio
Dedos
14/08/2025
Brasil
Parte da promoção
Funcionário(a) da Philips
Versátil e com resultado duradouro
[Employee of philipsglobal] Ideal para quem deseja resolver a depilação com apenas uma ferramenta já que tem a função de aparar os pelos como se tivesse usando lâmina ou retira-los pela raiz como se fosse cera, mas commenor desconforto
Prós
Liberdade para escolher o método e resultados da depilação
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilador com fio
Sim, eu recomendo este produto
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florzinha23
01/08/2025
Brasil
Parte da promoção
Funcionário(a) da Philips
Melhor depilador de todos - acessorios tambem
[Employee of philipsglobal] eu amei! a luva é o plus, ajuda muito na hora de levantar o pelo e deixar a pele lisinha.
Prós
facil de usar e tira o pelo da raiz
Contras
nao tem
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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87% concordaram, iHUT Países Baixos, n=28, 2024.