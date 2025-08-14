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Epilator Series 4000Depilador com fio

BRE247/00

4.9
| (16) Críticas | 100% recomendam este produto
Suave e macia
Explore a depilação duradoura que é gentil com a sua pele e sinta a suavidade por até 28 dias. Nós entendemos, a depilação pode ser assustadora, mas fica menos dolorosa com o uso regular!
Ver todos os benefícios

Gentil com você e com sua pele

Suave e macia

  • Para o corpo e as regiões sensíveis

  • Com luz de LED

  • +4 acessórios

  • Depile, apare e esfolie

Até 4 semanas de suavidade.

Até 4 semanas de suavidade.

Desfrute daquela sensação duradoura de pele macia. O resultado da depilação pode durar até quatro semanas.

Depilação sem complicações

Depilação sem complicações

Tenha em casa uma solução fácil e supersuave com este lindo depilador. Ele remove pelos curtos tão bem quanto a cera, sem o incômodo de visitas ao salão de beleza e sem fazer bagunça. Acredite.

Suavidade e sustentabilidade

Suavidade e sustentabilidade

O objetivo deste depilador de compra única com embalagem de papel, sem baterias e com cabo feito com 50% de materiais reciclados é reduzir o impacto ambiental ao mínimo.

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.9

de 5

16

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

14/08/2025

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Encantador

[Employee of philipsglobal] Muito bom! Não me deu alergia nem foliculite, algo que sempre tive problema com outras formas de depil, menos dor que usar cera ou laser e com um resultado impressionante, simplesmente um achado

Prós

Efeito de cera, bom custo benefício

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilador com fio

Sim, eu recomendo este produto

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14/08/2025

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Versátil e com resultado duradouro

[Employee of philipsglobal] Ideal para quem deseja resolver a depilação com apenas uma ferramenta já que tem a função de aparar os pelos como se tivesse usando lâmina ou retira-los pela raiz como se fosse cera, mas commenor desconforto

Prós

Liberdade para escolher o método e resultados da depilação

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01/08/2025

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Melhor depilador de todos - acessorios tambem

[Employee of philipsglobal] eu amei! a luva é o plus, ajuda muito na hora de levantar o pelo e deixar a pele lisinha.

Prós

facil de usar e tira o pelo da raiz

Contras

nao tem

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Avisos legais

  1. 87% concordaram, iHUT Países Baixos, n=28, 2024.