Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Remoção de pelos
Todas as séries
Satinelle Essential Depilador compacto com fio
Descontinuado
Suporte
BRE245/00
Ir para a loja
Registre seu produto
Registre-se no prazo de 90 dias após a compra e obtenha garantia estendida (condições podem ser aplicadas).
Declaração de conformidade no Reino Unido - English (US)
Manual do usuário
Todas (7)
As veias linfáticas nas axilas sofrem alguma lesão durante a depilação?
Posso enxaguar os depiladores Philips com água?
Como usar os acessórios do depilador Philips?
Onde está o número do modelo e de série do depilador Philips?
Posso viajar com meu produto Philips de cuidados pessoais ou beleza?
EpilatorLuva esfoliante
Estojo
Satinelle EssentialCabeça aparadora
Conjunto de pinças
Meu depilador Philips é ruidoso
Minha pele fica irritada depois de usar o meu depilador Philips
Verifique os termos da sua garantia e inicie uma solicitação de troca ou reparo de produto
Encontre um serviço autorizado
Encontre assistências técnicas próximas a você para reparos, diagnósticos e peças originais
Garantia
Nossas políticas de garantia do produto
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar