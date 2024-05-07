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Descontinuado

Satinelle EssentialDepilador compacto com fio

BRE245/00

4.4
| (85) Críticas | 88% recomendam este produto
Depilação facilitada
Sinta suas pernas macias por semanas com o Satinelle Philips. Ele remove pelos tão curtos quanto 0,5 mm, suavemente pela raiz. Com cabeça lavável para uma higiene perfeita e cabo ergonômico, depilar ficou ainda mais fácil
Ver todos os benefícios

Pele macia por semanas

Depilação facilitada

  • para as pernas

  • + 2 acessórios

Sistema de depilação eficiente que remove os pelos pela raiz

Sistema de depilação eficiente que remove os pelos pela raiz

Sistema de depilação eficiente que deixa a pele macia e depilada por semanas

2 ajustes de velocidade para alcançar os pelos mais finos e mais grossos

2 ajustes de velocidade para alcançar os pelos mais finos e mais grossos

2 ajustes de velocidade para remover pelos mais finos e mais grossos, para um tratamento de remoção de pelos mais personalizado.

Formato ergonômico para maior conforto na depilação

Formato ergonômico para maior conforto na depilação

Além de moderno, o formato arredondado encaixa perfeitamente na mão para prática remoção de pelos.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.4

de 5

85

Críticas

88%

recomendam este produto

07/05/2024

Brasil

Brasil

ótimo custo benefício

Recebi o produto bem embalado, possui garantia de teste o que me deixou confortável para realizar a compra. Seguindo as instruções certinho é um excelente produto e substitui o salão sem dúvidas.

Prós

Pequeno e potente

Contras

pode doer se não seguir o passo a passo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Essential BRE225/00 Depilador compacto com fio

Sim, eu recomendo este produto

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13/10/2023

Brasil

Brasil

Sensacional

O aparelho é maravilhoso. Cumpre muito o que promete. Prático e eficiente. Simplesmente adoroooo

Prós

Praticidade

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Esta avaliação foi feita para Satinelle Essential BRE285/00 Depilador compacto com fio

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15/08/2023

Brasil

Brasil

Excelente!!! Recomendo demais!!!

Comprei na Amazon mas eu tinha que avaliar aqui também! A Philips é incrível! Confesso que fiquei um pouco com medo, pois essa é a primeira vez que utilizo um depilador, mas eu me surpreendi, para quem está comprando pela primeira vez vou resumir minha experiência! Duas amigas me falaram que já haviam usado depiladores e que a dor era insuportável, liguei ele a primeira vez e confesso que estava com muito medo depois de ouvir o que as amigas tinham dito, mas aí resolvi testar, usei ele com essa capinha que vem junto, para regiões sensíveis, no primeiro uso eu já utilizei na região da virilha para ver se iria doer e acreditem se quiser… não doeu nada! Não sei se usar a capinha foi o que fez a diferença mas eu não senti nenhum incômodo, como foi a primeira vez usei ele no nível 1 e claro, eu li as instruções, sempre usar ele no sentido de crescimento dos pelos, e o botão do aparelho direcionado para o lado que você irá movimentar o aparelho, então resumindo eu recomendo demais a compra deste aparelho, eu me depilava na cera e sentia muita dor, estou realmente feliz com a aquisição! Se você comprou e está com medo de usar, é compreensível, utilize primeiro em alguma parte do corpo que você sabe que a pele não é muito sensível, também recomendo não passar em regiões de estria onde a pele é muito fina! E use a capinha para regiões sensível nos primeiros usos, isso vai dar um pouco mais de alívio e segurança para você! Estou ansiosa para adquirir mais produtos Philips, esse é o terceiro produto que compro em uma semana e estou amando cada um deles, sem falar que o atendimento ao cliente é ótimo! Comprei duas escovas elétricas e liguei no sac e fui muito bem atendida, estão de parabéns!

Prós

Praticidade e economia!

Contras

Nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Essential BRE235/00 Depilador compacto com fio

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