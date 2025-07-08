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Bodygroom Série 3000 Aparador de pelos corporais
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BG3470/15
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BG5475, BG7480, BG7490 US
Manual on-line interativo
Declaração de conformidade no Reino Unido - English (US)
Todas (9)
Por que há graxa branca dentro do barbeador/aparador Philips?
Posso usar o aparador da Philips conectado à tomada?
Como faço para carregar meu aparador da Philips?
Como posso limpar meu aparador da Philips?
Posso enxaguar o aparador da Philips com água?
Cabo USB
Adaptador de parede USB HQ87
O aparador Philips apara os pelos de forma desigual
Meu aparador/barbeador Philips está fazendo um ruído estranho
A bateria do aparador da Philips acaba rapidamente
Meu aparador da Philips não está carregando
O barbeador/aparador Philips não funciona
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