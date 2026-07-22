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  • Depilação corporal segura para todas as partes do corpo
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Bodygroom series 3000Aparador de pelos do corpo e virilha à prova d'água

BG3017/01

4.2
| (408) Críticas | 84% recomendam este produto
Depilação corporal segura para todas as partes do corpo
A Série 3000 foi projetada para eliminar os pelos sem prejudicar o conforto. Use o barbeador com tecnologia 2D para fazer contornos sem irritar a pele ou apare os pelos usando o pente para aparar de 3 mm.
Ver todos os benefícios

Sistema de contorno 2D com tecnologia para proteção da pele

Depilação corporal segura para todas as partes do corpo

  • 1 pente com encaixe, 3 mm

  • Barbeador 2D para contorno

  • 50 minutos de uso sem fio

Apara com segurança e conforto em áreas sensíveis

Apara com segurança e conforto em áreas sensíveis

A cabeça do barbeador possui pontas arredondadas patenteadas e uma lâmina hipoalergênica para proteger a sua pele de cortes durante o aparar.

Aparador bidirecional e pente para aparar em todas as direções

Aparador bidirecional e pente para aparar em todas as direções

Corte os pelos que crescem em qualquer direção usando o aparador bidirecional e o pente de 3 mm. Para pelos mais grossos, recomenda-se apara-los previamente.

Aparador de pelos do corpo 100% à prova d’água

Aparador de pelos do corpo 100% à prova d’água

O depilador de pelos corporais de uso a seco ou molhado é totalmente à prova d’água, por isso você pode usá-lo dentro ou fora do chuveiro e limpá-lo facilmente. Para obter melhores resultados, use com os pelos secos antes do banho.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

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Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

408

Críticas

84%

recomendam este produto

22/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimo produto.

Excelente produto. Superou todas as minhas expectativas.

Esta avaliação foi feita para Bodygroomer Série 3000 BG3480/15 Sistema de aparar com tripla proteção

Date of Use 2026-05-04

Esta avaliação foi feita para Bodygroomer Série 3000 BG3480/15 Sistema de aparar com tripla proteção

Date of Use 2026-05-04

22/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Exelente

Sensacional, muito satisfeito, aparelho para o corpo e bolas.

Prós

muito satisfeito com depilação intima

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 3000 BG3470/15 Aparador de pelos corporais

Date of Use 2026-04-03

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 3000 BG3470/15 Aparador de pelos corporais

Date of Use 2026-04-03

15/06/2026

Brasil

Brasil

Duvida so peça de reposição

Ola, além de fazer uma avaliação positiva do produto, gostaria de saber se ainda é vendida a base de carregador? A original deu um problema, mas o aparelho ainda esta perfeito. Ainda é comercializado a base carregadora? Grato pela atenção.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG2024/15 Showerproof body groomer

Date of Use 2015-12-25

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG2024/15 Showerproof body groomer

Date of Use 2015-12-25

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