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Aparadores para o corpo
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Bodygroom Series 1000 Aparador de pelos do corpo e virilha à prova d'água
Descontinuado
Suporte
BG1024/16
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Declaração de conformidade no Reino Unido - English (US)
Declaração de conformidade da UE
Todas (7)
Posso usar o aparador da Philips conectado à tomada?
Como faço para carregar meu aparador da Philips?
Como posso limpar meu aparador da Philips?
Posso enxaguar o aparador da Philips com água?
Em que áreas posso usar o aparador corporal Philips?
Bodygroom series 1000Pente para aparar pelos do corpo de 3 mm
Bodygroom series 1000Protetor para a pele
ShaversEscova de limpeza
A bateria do aparador da Philips acaba rapidamente
O barbeador/aparador Philips não funciona
O aparador Philips apara os pelos de forma desigual
Meu aparador/barbeador Philips está fazendo um ruído estranho
Minha pele fica irritada ao usar o aparador da Philips
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