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Bodygroom Series 1000 Aparador de pelos do corpo e virilha à prova d'água

Descontinuado

Suporte

Bodygroom Series 1000Aparador de pelos do corpo e virilha à prova d'água

BG1024/16

Bodygroom Series 1000 Aparador de pelos do corpo e virilha à prova d'água

Descontinuado

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Manuais e documentação

Declaração de conformidade no Reino Unido - English (US)

  • PDF ficheiro, 44 kB
  • 8 June 2026

Declaração de conformidade da UE

  • PDF ficheiro, 643.5 kB
  • 17 December 2024

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