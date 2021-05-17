Descontinuado
BG1024/16
1 pente com encaixe, 3 mm
Inclui 1 pilha AA
O exclusivo sistema de proteção para a pele cuida até mesmo das áreas mais sensíveis do corpo, permitindo que você confortavelmente apare os pelos em até 0,5 mm, sem o contato direto entre a ponta afiada das lâminas e sua pele.
Corte os pelos que crescem em qualquer direção usando o aparador bidirecional e o pente de 3 mm. Para pelos mais grossos, recomenda-se apara-los previamente.
O depilador de pelos corporais de uso a seco ou molhado é totalmente à prova d’água, por isso você pode usá-lo dentro ou fora do chuveiro e limpá-lo facilmente. Para obter melhores resultados, use com os pelos secos antes do banho.
3.2
de 5
39
Críticas
pingo22
17/05/2021
Brasil
Maravilhoso
sensacional!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prós
facilidade
Contras
nao tem
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 1000 BG105/11 Aparador de pelos do corpo
Sim, eu recomendo este produto
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Badejo59
02/01/2021
Brasil
Produto bem acabado e muito confortável. Espero qu
Bom produro. Se presta ao que é indicado. Apara os pelos do corpo,com suavidade e precisão.
Prós
Facilidade em leva-lo em viagens.Por funcionar com pilha AA, vai para qualquer lugar.
Contras
Não vem com a alça emborrachada, que envolve o braço,protegendo o aparelho de quedas.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 1000 BG105/11 Aparador de pelos do corpo
Sim, eu recomendo este produto
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Tigre29
18/04/2020
Brasil
Comprador verificado
Ótimo para partes sensíveis do corpo
O produto é ótimo para partes sensíveis do corpo, principalmente virilha. Permite aparar bem rente a pele sem machucar. Recomendo a todos. Tem alguns detalhes que a Philips poderia melhorar para deixar o produto prefeito: 1) Ele é a pilha sem possibilidade de recarga. Se fosse a bateria recarregável, responderia o problema de ter que ficar comprando pilhas... Elas duram de 2 a 3 usos. Após o produto perde potência e fica incômodo usar... Chega a engajar nos pelos sem cortar. 2) incluir mais alternativas de pentes, pois só vem com uma peça.
Prós
Não machuca a pela e corta bem rente... Deixa a pele lisa.
Contras
É a pilha que dura pouco e não tem como recarregar. Falta mais opções de pentes.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 1000 BG1025/15 Showerproof groin and body trimmer
Sim, eu recomendo este produto
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