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Descontinuado

Bodygroom Series 1000Aparador de pelos do corpo e virilha à prova d'água

BG1024/16

3.2
| (39) Críticas
Depilação íntima simples e segura
A Série 1000 foi projetada especificamente para aparar os pelos do corpo e é ideal para uso em áreas menores e sensíveis ou em qualquer lugar. Ela apara com segurança os pelos das regiões íntimas e vem com um sistema exclusivo de proteção para a pele.
Ver todos os benefícios

Aparador bidirecional com proteção para a pele

Depilação íntima simples e segura

  • 1 pente com encaixe, 3 mm

  • Inclui 1 pilha AA

O sistema de proteção protege sua pele ao mesmo tempo que apara os pelos

O sistema de proteção protege sua pele ao mesmo tempo que apara os pelos

O exclusivo sistema de proteção para a pele cuida até mesmo das áreas mais sensíveis do corpo, permitindo que você confortavelmente apare os pelos em até 0,5 mm, sem o contato direto entre a ponta afiada das lâminas e sua pele.

Aparador bidirecional e pente para aparar em todas as direções

Aparador bidirecional e pente para aparar em todas as direções

Corte os pelos que crescem em qualquer direção usando o aparador bidirecional e o pente de 3 mm. Para pelos mais grossos, recomenda-se apara-los previamente.

Aparador de pelos do corpo 100% à prova d’água

Aparador de pelos do corpo 100% à prova d’água

O depilador de pelos corporais de uso a seco ou molhado é totalmente à prova d’água, por isso você pode usá-lo dentro ou fora do chuveiro e limpá-lo facilmente. Para obter melhores resultados, use com os pelos secos antes do banho.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

39

Críticas

17/05/2021

Brasil

Brasil

Maravilhoso

sensacional!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Prós

facilidade

Contras

nao tem

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 1000 BG105/11 Aparador de pelos do corpo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 1000 BG105/11 Aparador de pelos do corpo

02/01/2021

Brasil

Brasil

Produto bem acabado e muito confortável. Espero qu

Bom produro. Se presta ao que é indicado. Apara os pelos do corpo,com suavidade e precisão.

Prós

Facilidade em leva-lo em viagens.Por funcionar com pilha AA, vai para qualquer lugar.

Contras

Não vem com a alça emborrachada, que envolve o braço,protegendo o aparelho de quedas.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 1000 BG105/11 Aparador de pelos do corpo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 1000 BG105/11 Aparador de pelos do corpo

18/04/2020

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimo para partes sensíveis do corpo

O produto é ótimo para partes sensíveis do corpo, principalmente virilha. Permite aparar bem rente a pele sem machucar. Recomendo a todos. Tem alguns detalhes que a Philips poderia melhorar para deixar o produto prefeito: 1) Ele é a pilha sem possibilidade de recarga. Se fosse a bateria recarregável, responderia o problema de ter que ficar comprando pilhas... Elas duram de 2 a 3 usos. Após o produto perde potência e fica incômodo usar... Chega a engajar nos pelos sem cortar. 2) incluir mais alternativas de pentes, pois só vem com uma peça.

Prós

Não machuca a pela e corta bem rente... Deixa a pele lisa.

Contras

É a pilha que dura pouco e não tem como recarregar. Falta mais opções de pentes.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 1000 BG1025/15 Showerproof groin and body trimmer

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 1000 BG1025/15 Showerproof groin and body trimmer

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