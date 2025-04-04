Descontinuado
Cabeças flexíveis Levanta e Corta
40 min de uso sem fio após 8h de carga
Aparador retrátil
O selo Aquatec é a garantia de que o produto é 100% à prova d'água. Use-o durante o banho com o gel ou a espuma de barbear da marca que preferir e garanta proteção extra para a pele. E, é claro, você pode também barbear-se a seco para a sua comodidade. Ao terminar, abra a tampa das cabeças de corte e enxágue debaixo da torneira.
O sistema duplo de lâminas Levanta e Corta levanta os pelos para um corte confortável no nível da pele.
As tampas de proteção arredondadas de baixa fricção se ajustam automaticamente às curvas do rosto para evitar danos à pele.
4.1
de 5
601
Críticas
80%
recomendam este produto
WBac
04/04/2025
Brasil
Coisa boa como essa vocês descontinuam!!!
Que pena hein? Coisa boa igual a essa vcs descontinuam, tenho um desses desde 2018 e uso até hoje, comprei um da linha 3000 e não chega nem ao pé desse da série 1000 S1070.
Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver
Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver
Godinho9mm
16/01/2024
Brasil
Excelente!
Excelente produto! Uso praticamente todos os dias por pelo menos 3 anos, sem nenhum tipo de problema.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver
Derok
10/06/2022
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto
Excelente produto de alta qualidade ,recomendo pra todos
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT751/14 Wet and dry electric shaver
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT751/14 Wet and dry electric shaver