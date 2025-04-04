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  • Excelente proteção para a pele
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Descontinuado

AquaTouchBarbeador elétrico seco/molhado

AT756/16

4.1
| (601) Críticas | 80% recomendam este produto
Excelente proteção para a pele
Agora, barbear-se ficou ainda mais suave e não irrita a pele. Com a pele seca, o selo Aquatec garante um barbear suave, com a pele úmida, garante um barbear refrescante. E para mais suavidade ao barbear-se com a pele úmida, aplique a espuma ou o gel de barbear.
Ver todos os benefícios

Excelente proteção para a pele

  • Cabeças flexíveis Levanta e Corta

  • 40 min de uso sem fio após 8h de carga

  • Aparador retrátil

Aquatec: barbear úmido e refrescante ou a seco e prático

Aquatec: barbear úmido e refrescante ou a seco e prático

O selo Aquatec é a garantia de que o produto é 100% à prova d'água. Use-o durante o banho com o gel ou a espuma de barbear da marca que preferir e garanta proteção extra para a pele. E, é claro, você pode também barbear-se a seco para a sua comodidade. Ao terminar, abra a tampa das cabeças de corte e enxágue debaixo da torneira.

Lâminas Levanta e Corta que levantam os pelos para um barbear mais rente

Lâminas Levanta e Corta que levantam os pelos para um barbear mais rente

O sistema duplo de lâminas Levanta e Corta levanta os pelos para um corte confortável no nível da pele.

Desliza suavemente pelas curvas do seu rosto

Desliza suavemente pelas curvas do seu rosto

As tampas de proteção arredondadas de baixa fricção se ajustam automaticamente às curvas do rosto para evitar danos à pele.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

601

Críticas

80%

recomendam este produto

04/04/2025

Brasil

Brasil

Coisa boa como essa vocês descontinuam!!!

Que pena hein? Coisa boa igual a essa vcs descontinuam, tenho um desses desde 2018 e uso até hoje, comprei um da linha 3000 e não chega nem ao pé desse da série 1000 S1070.

Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver

Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver

16/01/2024

Brasil

Brasil

Excelente!

Excelente produto! Uso praticamente todos os dias por pelo menos 3 anos, sem nenhum tipo de problema.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

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10/06/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto

Excelente produto de alta qualidade ,recomendo pra todos

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT751/14 Wet and dry electric shaver

Sim, eu recomendo este produto

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