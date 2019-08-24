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Descontinuado

Shaver series 3000Barbeador elétrico seco/molhado

AT610/14

3.6
| (52) Críticas
Excelente proteção para a pele
Agora você pode ter um barbear refrescante sem se preocupar com os danos em sua pele. Use AquaTouch com gel ou espuma de barbear para mais conforto da pele. O selo Aquatec garante um barbear úmido seguro e refrescante. Ou use a seco quando precisar de um barbear rápido em qualquer lugar.
Ver todos os benefícios

Excelente proteção para a pele

  • Cabeça de corte CloseCut

  • Seco e molhado

Aquatec: barbear úmido e refrescante ou a seco e prático

Aquatec: barbear úmido e refrescante ou a seco e prático

O selo Aquatec é a garantia de que o produto é 100% à prova d'água. Use-o durante o banho com o gel ou a espuma de barbear da marca que preferir e garanta proteção extra para a pele. E, é claro, você pode também barbear-se a seco para a sua comodidade. Ao terminar, abra a tampa das cabeças de corte e enxágue debaixo da torneira.

Lâminas CloseCut confortáveis para um barbear rente e suave.

Lâminas CloseCut confortáveis para um barbear rente e suave.

As lâminas CloseCut possuem pontas arredondadas que deslizam suavemente na pele, proporcionando um barbear rente e confortável.

Lâminas com desempenho uniforme por até dois anos.

Lâminas com desempenho uniforme por até dois anos.

Para obter o melhor desempenho, substitua as cabeças de corte a cada dois anos.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

52

Críticas

24/08/2019

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto excelente para o uso diário.

Aparelho obrigatório para homens de bom gosto. Recomendo a todos pois não sei como pude ficar tanto tempo sem um produto desse. Pele sempre lisa e sem alergia.

Prós

Portátil, boa durabilidade da carga.

Contras

Demora para recarregar, mas nada que atrapalhe pois uso somente pela manhã.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry

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25/03/2018

Brasil

Brasil

Babeador nota 10

Como todo os produtos da Philips tem excelente, desempenho, corte rente.

Sim, eu recomendo este produto

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20/02/2018

Brasil

Brasil

Comprador verificado

poderia vim com laminas a mais

Poderia ja ter vindo com o produto laminas reservas.

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

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