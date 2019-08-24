Descontinuado
AT610/14
Cabeça de corte CloseCut
Seco e molhado
O selo Aquatec é a garantia de que o produto é 100% à prova d'água. Use-o durante o banho com o gel ou a espuma de barbear da marca que preferir e garanta proteção extra para a pele. E, é claro, você pode também barbear-se a seco para a sua comodidade. Ao terminar, abra a tampa das cabeças de corte e enxágue debaixo da torneira.
As lâminas CloseCut possuem pontas arredondadas que deslizam suavemente na pele, proporcionando um barbear rente e confortável.
Para obter o melhor desempenho, substitua as cabeças de corte a cada dois anos.
3.6
de 5
52
Críticas
JUCEPECA
24/08/2019
Brasil
Comprador verificado
Produto excelente para o uso diário.
Aparelho obrigatório para homens de bom gosto. Recomendo a todos pois não sei como pude ficar tanto tempo sem um produto desse. Pele sempre lisa e sem alergia.
Prós
Portátil, boa durabilidade da carga.
Contras
Demora para recarregar, mas nada que atrapalhe pois uso somente pela manhã.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry
Sim, eu recomendo este produto
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Dick
25/03/2018
Brasil
Babeador nota 10
Como todo os produtos da Philips tem excelente, desempenho, corte rente.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Deviso38
20/02/2018
Brasil
Comprador verificado
poderia vim com laminas a mais
Poderia ja ter vindo com o produto laminas reservas.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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