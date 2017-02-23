Descontinuado
A3PRO/00
Fones de ouvido profissionais para DJs
Criado em parceria com o DJ premiado 5 vezes como o melhor do mundo, Armin van Buuren, os fones de ouvido A3PRO são feitos para quem vive da música eletrônica. Seja em movimento ou nas mesas de mixagem, esses fones de ouvido adicionam potência e vibração a cada música.
Fones de ouvido profissionais para DJs
Supra-auricular
Espuma especial com entrada de ar
Totalmente dobrável
Drivers de neodímio de alta potência de 50 mm que foram desenvolvidos para 3000 mW de potência e reproduzem músicas nítidas, dinâmicas e antidistorção mesmo com o volume alto ou alta potência de entrada de áudio.
Os fones de ouvido profissionais para DJs da Philips vêm com um adaptador rosqueado conectável a qualquer dispositivo. Basta encaixá-lo no conector dos fones de ouvido e conectá-lo à sua plataforma giratória de DJ para garantir um som incrível diretamente de suas mesas. Faça o mesmo com seu Hi-Fi doméstico para garantir um som doméstico inigualável.
A arquitetura totalmente fechada maximiza os graves e o ajuda a ouvir músicas com o volume de sua preferência sem vazar o som, e as espumas supra-aural isolam a folga entre suas orelhas e os fones de ouvido para garantir excelente isolamento acústico.
3.0
de 5
3
Críticas
soneka8
23/02/2017
Brasil
Bom custo e benefício para usos não prolongados
O produto possui excelentes características como sua ótima qualidade sonora, boa construção, aparência agressiva e praticidade, sendo um fone ótimo para ouvir músicas eletrônicas, porém não estando restrito a isto. Entretanto, seu maior defeito é a parte de silicone que é apoiada sobre a cabeça. Apesar de ser resistente, bonita e fácil de limpar, ela é mais rígida do que aparenta, causando desconforto após longos períodos de uso.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para A3PRO Fones de ouvido profissionais para DJs
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para A3PRO Fones de ouvido profissionais para DJs
HeadphoneEntusiasta
28/03/2019
Brasil
Baixa qualidade dos plasticos.
Com pouco tempo o sintetico das espumas descascam e o plastico das hastes e dobradiças(partes dobraveis) vai rachando com o simples movimento de abrir o arco do fone para posicionar o fone na cabeça.Por que não fizeram justamente essas partes moveis do fone, em aluminio ao invés de apenas na parte superior do arco?
Esta avaliação foi feita para A3PRO Fones de ouvido profissionais para DJs
Esta avaliação foi feita para A3PRO Fones de ouvido profissionais para DJs
AleCSilva
27/11/2017
Brasil
Pós Venda Horrível / Durabilidade Duvidosa
Produto pesado, se utilizado por muitas horas machuca o couro cabeludo para quem usa óculos esqueça o conforto, melhor utilizar sem óculos, as almofadas esquentam. Facilidade pois você pode trocar as esponjas auriculares, mentira, comprei o fone e não acho onde comprar, se for através philips eles não sabem como proceder a não ser enrolar o cliente com emails estúpidos como preciso ver as fotos das esponjas no fone, mesmo sabendo qual o fone e ja tendo sido enviadas as fotos do estado das fotos mesmo sem uso continuo por 1 ano.
Esta avaliação foi feita para A3PRO Fones de ouvido profissionais para DJs
Esta avaliação foi feita para A3PRO Fones de ouvido profissionais para DJs
Espumas auriculares substituíveis de 90 mm vendidas separadamente em shop.philips.com e armadashop.com
Cabos substituíveis vendidos separadamente em shop.philips.com e armadashop.com