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Descontinuado

Fones de ouvido profissionais para DJs

A1PRO/00

3.2

| (6) Críticas

Fones de ouvido profissionais para DJs

Criados em parceria com o DJ premiado cinco vezes como o melhor do mundo, Armin van Buuren, os fones de ouvido A1PRO são feitos para quem vive da música eletrônica. Seja em movimento ou nas mesas de mixagem, esses fones de ouvido favorecem a potência e a vibração de cada batida.

Ver todos os benefícios

em parceria com Armin van Buuren

Fones de ouvido profissionais para DJs

  • Fones de ouvido profissionais para DJs

  • Supra-auricular

  • Espumas auriculares macias

  • Design plano dobrável

Drivers de 40 mm com 2500 mW para garantir músicas antidistorção

Drivers de 40 mm com 2500 mW para garantir músicas antidistorção

Drivers de neodímio de alta potência de 40 mm que foram desenvolvidos para 2500 mW de potência e reproduzem músicas nítidas, dinâmicas e antidistorção mesmo com o volume alto ou alta potência de entrada de áudio.

Espumas isoladas totalmente fechadas para garantir total isolamento acústico

Espumas isoladas totalmente fechadas para garantir total isolamento acústico

A arquitetura totalmente fechada maximiza os graves e o ajuda a ouvir músicas com o volume de sua preferência sem vazar o som, e as espumas supra-aural isolam a folga entre suas orelhas e os fones de ouvido para garantir excelente isolamento acústico.

Cabo espiral extensível para 1,8 m, garantindo maior liberdade de movimento

Tenha mais liberdade de movimento com um cabo de 1,4 m parcialmente espiral que se estende para 1,8 m. O espiral também reduz a pressão causada por puxões em algumas partes, oferecendo maior extensão sem aquele emaranhado de cabos.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

6

Críticas

4

21/12/2019

Brasil

Brasil

Nivel Profissional.

Muito bom da ta ouvir quase todos os efeitos das Frequências dos canais.Bom para estúdio e dj.

Prós

Qualidade Altamente Boa.

Contras

Muito frágil e sem peças de reposição aqui no brasil.

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Esta avaliação foi feita para A1PRO Fones de ouvido profissionais para DJs

Data de uso 2019-08-20

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2019-08-20

07/02/2015

Brasil

Brasil

qualidade de som incrível, eu recomendo esse fone.

É um fone incrível, ótima qualidade de som, muito nítido, ótimo para tocar em pista e pra usar em produção musical.

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12/03/2018

Brasil

Brasil

Menos de 2 anos de uso e quebrou

Achei o fone bom, se não fosse pelo caso de ele quebrar com menos de 2 anos de uso. Infelizmente fui informado que não existem peças de reposição. As espumas descascam. Pelo valor, não indico a compra.

Esta avaliação foi feita para A1PRO Fones de ouvido profissionais para DJs

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  1. Espumas auriculares substituíveis de 72 mm vendidas separadamente em shop.philips.com e armadashop.com