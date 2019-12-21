Descontinuado
A1PRO/00
Fones de ouvido profissionais para DJs
Criados em parceria com o DJ premiado cinco vezes como o melhor do mundo, Armin van Buuren, os fones de ouvido A1PRO são feitos para quem vive da música eletrônica. Seja em movimento ou nas mesas de mixagem, esses fones de ouvido favorecem a potência e a vibração de cada batida.
Fones de ouvido profissionais para DJs
Supra-auricular
Espumas auriculares macias
Design plano dobrável
Drivers de neodímio de alta potência de 40 mm que foram desenvolvidos para 2500 mW de potência e reproduzem músicas nítidas, dinâmicas e antidistorção mesmo com o volume alto ou alta potência de entrada de áudio.
A arquitetura totalmente fechada maximiza os graves e o ajuda a ouvir músicas com o volume de sua preferência sem vazar o som, e as espumas supra-aural isolam a folga entre suas orelhas e os fones de ouvido para garantir excelente isolamento acústico.
Tenha mais liberdade de movimento com um cabo de 1,4 m parcialmente espiral que se estende para 1,8 m. O espiral também reduz a pressão causada por puxões em algumas partes, oferecendo maior extensão sem aquele emaranhado de cabos.
3.2
de 5
6
Críticas
tibiroba
21/12/2019
Brasil
Nivel Profissional.
Muito bom da ta ouvir quase todos os efeitos das Frequências dos canais.Bom para estúdio e dj.
Prós
Qualidade Altamente Boa.
Contras
Muito frágil e sem peças de reposição aqui no brasil.
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2019-08-20
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2019-08-20
Jcassios
07/02/2015
Brasil
qualidade de som incrível, eu recomendo esse fone.
É um fone incrível, ótima qualidade de som, muito nítido, ótimo para tocar em pista e pra usar em produção musical.
Sim, eu recomendo este produto
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ARuzik
12/03/2018
Brasil
Menos de 2 anos de uso e quebrou
Achei o fone bom, se não fosse pelo caso de ele quebrar com menos de 2 anos de uso. Infelizmente fui informado que não existem peças de reposição. As espumas descascam. Pelo valor, não indico a compra.
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Espumas auriculares substituíveis de 72 mm vendidas separadamente em shop.philips.com e armadashop.com