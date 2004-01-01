65BDL3650Q/02
Destaque-se entre os demais
O monitor digital 4K Ultra HD Philips Q-line é perfeito para transmitir entretenimento e informação. Essa solução de sinalização confiável, fácil de instalar e com tecnologia Android é compatível com o Wave, permitindo gerenciamento remoto e dando a você controle total, a qualquer hora, em qualquer lugar.
Infelizmente, este produto não está mais disponível
Conecte-se e controle seu conteúdo pela nuvem com o navegador HTML5 integrado. Usando o navegador Chromium, desenvolva seu conteúdo on-line e conecte um único monitor ou sua rede completa. Disponibilize o conteúdo nos modos paisagem ou retrato, com resolução Full HD. Basta conectar o monitor à Internet via Wi-Fi ou usando um cabo RJ45 para curtir as playlists que você criou.
Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver é uma tecnologia revolucionária que realiza o backup do conteúdo na tela em casos de falha na origem de entrada ou no aplicativo. Basta selecionar uma conexão de entrada e uma conexão de FailOver e tudo estará pronto para proteção instantânea de conteúdo.
Programe facilmente a reprodução de conteúdo a partir de USB ou memória interna. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que a reprodução termina.
Faça o compartilhamento de tela wireless por meio de sua rede Wi-Fi para conectar dispositivos de forma instantânea e segura ou use o dongle HDMI interativo opcional para transmitir diretamente para a tela sem precisar se conectar à sua rede protegida.
Alimentados pela nossa plataforma Android 10 SoC, esses monitores profissionais Philips são otimizados para aplicativos Android nativos, e você também pode instalar aplicativos da Web diretamente na tela. Flexibilidade e segurança para garantir que as especificações do monitor permaneçam atualizadas por mais tempo.
Libere o poder, a versatilidade e a inteligência de seus monitores Philips Q-line remotamente com o Wave. Essa plataforma em nuvem revolucionária dá a você total controle, com instalação e configuração simplificadas, monitores de monitoramento e controle, atualização de firmware, gerenciamento de listas de reprodução e configuração de programações de energia. Reduz tempo, energia e impactos ambientais.
