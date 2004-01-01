Termos de pesquisa

    Signage Solutions Monitor Q-Line

    65BDL3650Q/02

    Destaque-se entre os demais

    O monitor digital 4K Ultra HD Philips Q-line é perfeito para transmitir entretenimento e informação. Essa solução de sinalização confiável, fácil de instalar e com tecnologia Android é compatível com o Wave, permitindo gerenciamento remoto e dando a você controle total, a qualquer hora, em qualquer lugar.

    Monitor 18/7 versátil e fácil de configurar

    • 65"
    • Luz de fundo Direct LED
    • Ultra HD

    Conecte e controle seu conteúdo pela nuvem

    Conecte-se e controle seu conteúdo pela nuvem com o navegador HTML5 integrado. Usando o navegador Chromium, desenvolva seu conteúdo on-line e conecte um único monitor ou sua rede completa. Disponibilize o conteúdo nos modos paisagem ou retrato, com resolução Full HD. Basta conectar o monitor à Internet via Wi-Fi ou usando um cabo RJ45 para curtir as playlists que você criou.

    FailOver. Verifique se o monitor nunca fica em branco

    Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver é uma tecnologia revolucionária que realiza o backup do conteúdo na tela em casos de falha na origem de entrada ou no aplicativo. Basta selecionar uma conexão de entrada e uma conexão de FailOver e tudo estará pronto para proteção instantânea de conteúdo.

    Programe conteúdo facilmente a partir de USB ou memória interna

    Programe facilmente a reprodução de conteúdo a partir de USB ou memória interna. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que a reprodução termina.

    Interact opcional para compartilhamento de tela wireless

    Faça o compartilhamento de tela wireless por meio de sua rede Wi-Fi para conectar dispositivos de forma instantânea e segura ou use o dongle HDMI interativo opcional para transmitir diretamente para a tela sem precisar se conectar à sua rede protegida.

    Processador SoC Android. Aplicativos próprios e da web

    Alimentados pela nossa plataforma Android 10 SoC, esses monitores profissionais Philips são otimizados para aplicativos Android nativos, e você também pode instalar aplicativos da Web diretamente na tela. Flexibilidade e segurança para garantir que as especificações do monitor permaneçam atualizadas por mais tempo.

    Use o Wave para obter resultados revolucionários

    Libere o poder, a versatilidade e a inteligência de seus monitores Philips Q-line remotamente com o Wave. Essa plataforma em nuvem revolucionária dá a você total controle, com instalação e configuração simplificadas, monitores de monitoramento e controle, atualização de firmware, gerenciamento de listas de reprodução e configuração de programações de energia. Reduz tempo, energia e impactos ambientais.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      163.9  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      64.5  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,372 x 0,372 mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brilho
      400  cd/m²
      Cores da tela
      1,07 bilhão
      Proporção de contraste (típica)
      1200:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500,000:1
      Tempo de resposta (típico)
      8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Aprimoramento de imagens
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Progressive Scan
      • Reforço de contraste dinâmico
      Tecnologia de painel
      ADS
      Sistema operacional
      Android 10
      Embaçamento
      25%

    • Conectividade

      Saída de áudio
      Plugue de 3,5 mm
      Entr. de vídeo
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2,0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Entrada de áudio
      Plugue de 3,5 mm
      Outras conexões
      • micro SD
      • OPS
      Controle externo
      • Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm
      • IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm
      • RJ45

    • Conforto

      Posicionamento
      • Paisagem (18/7)
      • Retrato (18/7)
      Matriz entrelaçada
      Até 3 x 3
      Controle do teclado
      • Oculto
      • Pode ser bloqueado
      Sinal do controle remoto
      Pode ser bloqueado
      Circuito de sinal
      • RS232
      • Loop-through infravermelho
      Fácil de instalar
      Smart Insert
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Controlável por rede
      • RS232
      • RJ45

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W RMS

    • Lig/Desl

      Alimentação
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      134  W
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,5 W
      Recursos de economia de energia
      Smart Power
      Classe do rótulo de energia
      G

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2.160p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      1462,3  mm
      Peso do produto
      28,5  kg
      Altura do aparelho
      837,3  mm
      Profundidade do aparelho
      68,9 mm (montagem em D na parede)/89,9 mm (alça em D)  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      57,57  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      32.96  polegadas
      Instalação em parede
      400 mm x 400 mm, M8
      Profundidade do aparelho (polegada)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  polegadas
      Largura do bisel
      14,9 mm (bisel plano)
      Peso do produto (lb)
      62,83  lb

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C
      Faixa de umidade (operação) [RH]
      20 ~ 80% UR (sem condensação)
      Faixa de umidade (armazenamento) [RH]
      5 ~ 95% UR (sem condensação)

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Imagem de reprodução USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Áudio de reprodução USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Player interno

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memória
      • 16 GB
      • DDR de 3 GB

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Cabo de sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Cabo de encadeamento de RS232
      • Logotipo da Philips (x1)
      • Cabo de energia CA
      • Tampa do comutador CA
      • Clipe do cabo (x2)
      • Cabo HDMI (1,8 m) (x1)
      • Guia de início rápido
      • Controle remoto e pilhas AAA
      • Cabo RS232
      • Tampa USB (x1)

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Simplified Chinese
      • Chinês tradicional
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Polonês
      • Russo
      • Espanhol
      • Turco
      • Japonês
      • Árabe
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CE
      • CB
      • FCC, Classe A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

