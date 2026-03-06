Descontinuado
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Imagens CrystalClear, produtividade máxima
Esse monitor profissional da Philips oferece imagens CrystalClear Quad HD de 2560x1440. O MultiView aprimora a produtividade com conexão dupla e exibição ativas. A webcam habilita a colaboração para você economizar tempo e dinheiro
HD Quad
68,6 cm (27")
Display 2560 x 1440
Agora, você pode curtir uma conectividade sem igual de maneira confortável, no trabalho ou em casa, com o display Philips MultiView de alta resolução. O Multiview possibilita visualização e conexão ativas simultaneamente para que você possa trabalhar com vários dispositivos, como PC e notebook ao mesmo tempo, tornando multitarefas complexas fáceis de lidar. Agora é muito fácil assistir ao futebol ao vivo diretamente do decodificador à direita e navegar na Internet em seu notebook à esquerda. Mantenha o olho vivo nas notícias na janela menor enquanto trabalha no seu mais recente blog.
Um par de caixas acústicas estéreo de alta qualidade integrado a um aparelho de exibição. Ele pode ser visível na parte frontal ou invisível voltada para o chão, parte superior, traseira, etc., dependendo do modelo e do design.
Este display Philips conta com a tecnologia Display Port 1.2a Multi Stream Transport (MST) com HBR2, que dobra a transferência de dados para 21,6 Gbps. Com isso, torna-se possível o encadeamento em série de vários monitores, resultando no aumento significativo de sua eficiência. Esse recurso de encadeamento em série de vários monitores torna o display Philips especialmente próprio para uso em departamentos de Finanças, bancário, centrais de controle e similares. Para usufruir esse recurso, a placa gráfica do seu PC deve estar certificada com DP1.2 e a opção MST. Obtenha informações detalhadas em http://www.displayport.org/.
Críticas
A marca nominativa/comercial "IPS" e as patentes de tecnologias relacionadas pertencem a seus respectivos donos.
Valor do tempo de resposta igual ao SmartResponse