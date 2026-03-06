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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD com webcam e MultiView

272P4QPJKES/00

Imagens CrystalClear, produtividade máxima

Esse monitor profissional da Philips oferece imagens CrystalClear Quad HD de 2560x1440. O MultiView aprimora a produtividade com conexão dupla e exibição ativas. A webcam habilita a colaboração para você economizar tempo e dinheiro

Ver todos os benefícios

com MultiView

Imagens CrystalClear, produtividade máxima

  • HD Quad

  • 68,6 cm (27")

  • Display 2560 x 1440

MultiView que possibilita visualização e conexão duplas ativas simultaneamente

Agora, você pode curtir uma conectividade sem igual de maneira confortável, no trabalho ou em casa, com o display Philips MultiView de alta resolução. O Multiview possibilita visualização e conexão ativas simultaneamente para que você possa trabalhar com vários dispositivos, como PC e notebook ao mesmo tempo, tornando multitarefas complexas fáceis de lidar. Agora é muito fácil assistir ao futebol ao vivo diretamente do decodificador à direita e navegar na Internet em seu notebook à esquerda. Mantenha o olho vivo nas notícias na janela menor enquanto trabalha no seu mais recente blog.

Caixas acústicas estéreo integradas para conteúdos multimídia

Um par de caixas acústicas estéreo de alta qualidade integrado a um aparelho de exibição. Ele pode ser visível na parte frontal ou invisível voltada para o chão, parte superior, traseira, etc., dependendo do modelo e do design.

Display Port para uso com vários displays em encadeamento em série

Este display Philips conta com a tecnologia Display Port 1.2a Multi Stream Transport (MST) com HBR2, que dobra a transferência de dados para 21,6 Gbps. Com isso, torna-se possível o encadeamento em série de vários monitores, resultando no aumento significativo de sua eficiência. Esse recurso de encadeamento em série de vários monitores torna o display Philips especialmente próprio para uso em departamentos de Finanças, bancário, centrais de controle e similares. Para usufruir esse recurso, a placa gráfica do seu PC deve estar certificada com DP1.2 e a opção MST. Obtenha informações detalhadas em http://www.displayport.org/.

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