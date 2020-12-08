Descontinuado
242G5DJEB/00
144 Hz
24" (61 cm)
Você joga com intensidade e competitividade. Você exige imagens nítidas e sem atraso. Esse monitor Philips redefine a imagem da tela até 144 vezes por segundo, com eficiência 2,4x mais rápida que um monitor comum. Uma taxa de quadros mais baixa pode fazer com que seus inimigos apareçam saltando de um lugar ao outro na tela, fazendo-os alvos difíceis de abater. Com a taxa de quadros de 144 Hz, você não perde essas imagens importantes e verá claramente o movimento do inimigo, e então, é só acertá-lo. Com atraso de entrada ultrabaixo e nenhuma perda de imagem, esse monitor Philips é o parceiro de jogo perfeito
MHL (Mobile High Definition Link) é uma interface móvel de áudio/vídeo usada para estabelecer conexão direta entre celulares/outros dispositivos portáteis e monitores de alta definição. Com um cabo MHL óptico, você pode conectar o dispositivo compatível com MHL a esse grande monitor MHL Philips e assistir a vídeos HD com qualidade real e som digital. Além de curtir jogos, fotos, vídeos ou outros aplicativos móveis em tela grande, você também pode carregar o celular ao mesmo tempo para que nunca fique sem energia.
O novo monitor para jogos Philips tem OSD de rápido acesso ajustado para os jogadores e diversas opções. O modo de "FPS" (Tiro em primeira pessoa) melhora as configurações escuras dos jogos, permitindo que você veja objetos escondidos em áreas escuras. O modo de "Corrida" adapta o monitor com tempo de resposta mais rápido, cores contrastantes e adaptações da imagem. O modo de "RTS" (Estratégia em tempo real) possui um modo SmartFrame especial que destaca uma área específica e permite ajustes de tamanho e imagem. As opções Gamer 1 e Gamer 2 permite que você salve configurações personalizadas baseadas em jogos diferentes, garantindo o melhor desempenho.
4.0
de 5
28
Críticas
Marcelo M.
08/12/2020
Brasil
SUPER MONITOR 144hz
Ótimo monitor 144hz, fidelidade de cores excelente. Imagens vibrantes, qualidade PHILIPS. Programa de calibração de cores muito bom. O melhor é jogar com este monitor, sua taxa de atualização de 144hz é a melhor para jogos FPS, não tenho queixa nenhuma, só elogios. Pena que saiu de linha. Gostaria de saber se há um modelo que substituiu este modelo.
Prós
TAXA DE ATUALIZAÇÃO 144hz
Contras
-x-
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD LED com SmartImage Game
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ZangetsuBR
12/04/2017
Brasil
Excelente monitor de 144hz
Estou muito satisfeito com o monitor. A primeira impressão que tive fui muito frustante, já que não tinha nada relacionado no manual sobre as sombras com os perfis do SmartImage Game, mas em um fórum, obtive a solução. Pra quem tem esse problema a dica é simples... 1º Escolha o perfil desejado (Ex.:FPS, Corrida, etc...) 2º Entre no Menu -> Imagem -> Nitidez 3º Coloque em 50 e pronto Problema solucionado.
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amarosuper
21/10/2016
Brasil
Comprador verificado
Philips Monitor LCD LED Game 242G5DJEB
e um ótimo monitor tem todas conexões de vídeo existe. SmartImage poderia ter um botão de Desligar o monitor pra fica totalmente completo
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Esse monitor Philips é capaz de taxas de atualização de até 144 Hz pelos seus conectores DVI dual-link e DisplayPort. Verifique se a sua placa gráfica é compatível com taxas de atualização de 144 Hz e se está atualizada com a última versão do driver.
Para perguntas relacionadas ao desempenho de 144 Hz, consulte diretamente o fornecedor da sua placa.
Requer dispositivo móvel opcional certificado para MHL e cabo MHL (não incluso). Confirme com o fornecedor a compatibilidade do dispositivo MHL.
O modo de espera/economia de energia de ErP não se aplica à funcionalidade de carregamento MHL
Esse monitor Philips tem certificação MHL. No entanto, caso seu dispositivo MHL não conecte ou não funcione corretamente, consulte diretamente a seção de Perguntas frequentes do seu dispositivo MHL ou o seu revendedor para obter mais detalhes. A política do fabricante do seu dispositivo pode exigir a compra de um cabo específico de MHL da mesma marca ou um adaptador para funcionar