ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Brilliance Monitor LCD LED com SmartImage Game
    Jogos a 144 Hz
  • Jogos a 144 Hz
  • Jogos a 144 Hz
  • Jogos a 144 Hz
  • Brilliance Monitor LCD LED com SmartImage Game
    Jogos a 144 Hz
  • Jogos a 144 Hz
  • Jogos a 144 Hz
  • Jogos a 144 Hz

Descontinuado

BrillianceMonitor LCD LED com SmartImage Game

242G5DJEB/00

4
| (28) Críticas
Jogos a 144 Hz
Este monitor da Philips para jogos avançado redesenha a tela até 144 vezes por segundo, proporcionando imagens brilhantes e uniformes. O SmartFrame ajuda você a destacar áreas específicas na tela. Predefinições especiais para jogos e o teclado inteligente remoto mantêm você no controle
Ver todos os benefícios

Jogos a 144 Hz

  • 144 Hz

  • 24" (61 cm)

Taxas de atualização de 144 Hz para imagens sem interferências e mais vivas

Taxas de atualização de 144 Hz para imagens sem interferências e mais vivas

Você joga com intensidade e competitividade. Você exige imagens nítidas e sem atraso. Esse monitor Philips redefine a imagem da tela até 144 vezes por segundo, com eficiência 2,4x mais rápida que um monitor comum. Uma taxa de quadros mais baixa pode fazer com que seus inimigos apareçam saltando de um lugar ao outro na tela, fazendo-os alvos difíceis de abater. Com a taxa de quadros de 144 Hz, você não perde essas imagens importantes e verá claramente o movimento do inimigo, e então, é só acertá-lo. Com atraso de entrada ultrabaixo e nenhuma perda de imagem, esse monitor Philips é o parceiro de jogo perfeito

Tecnologia MHL para curtir o conteúdo móvel em tela grande

Tecnologia MHL para curtir o conteúdo móvel em tela grande

MHL (Mobile High Definition Link) é uma interface móvel de áudio/vídeo usada para estabelecer conexão direta entre celulares/outros dispositivos portáteis e monitores de alta definição. Com um cabo MHL óptico, você pode conectar o dispositivo compatível com MHL a esse grande monitor MHL Philips e assistir a vídeos HD com qualidade real e som digital. Além de curtir jogos, fotos, vídeos ou outros aplicativos móveis em tela grande, você também pode carregar o celular ao mesmo tempo para que nunca fique sem energia.

Modo SmartImage game otimizado para jogadores

Modo SmartImage game otimizado para jogadores

O novo monitor para jogos Philips tem OSD de rápido acesso ajustado para os jogadores e diversas opções. O modo de "FPS" (Tiro em primeira pessoa) melhora as configurações escuras dos jogos, permitindo que você veja objetos escondidos em áreas escuras. O modo de "Corrida" adapta o monitor com tempo de resposta mais rápido, cores contrastantes e adaptações da imagem. O modo de "RTS" (Estratégia em tempo real) possui um modo SmartFrame especial que destaca uma área específica e permite ajustes de tamanho e imagem. As opções Gamer 1 e Gamer 2 permite que você salve configurações personalizadas baseadas em jogos diferentes, garantindo o melhor desempenho.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

28

Críticas

2

08/12/2020

Brasil

Brasil

SUPER MONITOR 144hz

Ótimo monitor 144hz, fidelidade de cores excelente. Imagens vibrantes, qualidade PHILIPS. Programa de calibração de cores muito bom. O melhor é jogar com este monitor, sua taxa de atualização de 144hz é a melhor para jogos FPS, não tenho queixa nenhuma, só elogios. Pena que saiu de linha. Gostaria de saber se há um modelo que substituiu este modelo.

Prós

TAXA DE ATUALIZAÇÃO 144hz

Contras

-x-

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD LED com SmartImage Game

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD LED com SmartImage Game

12/04/2017

Brasil

Brasil

Excelente monitor de 144hz

Estou muito satisfeito com o monitor. A primeira impressão que tive fui muito frustante, já que não tinha nada relacionado no manual sobre as sombras com os perfis do SmartImage Game, mas em um fórum, obtive a solução. Pra quem tem esse problema a dica é simples... 1º Escolha o perfil desejado (Ex.:FPS, Corrida, etc...) 2º Entre no Menu -> Imagem -> Nitidez 3º Coloque em 50 e pronto Problema solucionado.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD LED com SmartImage Game

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD LED com SmartImage Game

21/10/2016

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Philips Monitor LCD LED Game 242G5DJEB

e um ótimo monitor tem todas conexões de vídeo existe. SmartImage poderia ter um botão de Desligar o monitor pra fica totalmente completo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD LED com SmartImage Game

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD LED com SmartImage Game

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. Esse monitor Philips é capaz de taxas de atualização de até 144 Hz pelos seus conectores DVI dual-link e DisplayPort. Verifique se a sua placa gráfica é compatível com taxas de atualização de 144 Hz e se está atualizada com a última versão do driver.

  2. Para perguntas relacionadas ao desempenho de 144 Hz, consulte diretamente o fornecedor da sua placa.

  3. Requer dispositivo móvel opcional certificado para MHL e cabo MHL (não incluso). Confirme com o fornecedor a compatibilidade do dispositivo MHL.

  4. O modo de espera/economia de energia de ErP não se aplica à funcionalidade de carregamento MHL

  5. Esse monitor Philips tem certificação MHL. No entanto, caso seu dispositivo MHL não conecte ou não funcione corretamente, consulte diretamente a seção de Perguntas frequentes do seu dispositivo MHL ou o seu revendedor para obter mais detalhes. A política do fabricante do seu dispositivo pode exigir a compra de um cabo específico de MHL da mesma marca ou um adaptador para funcionar