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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD com luz de fundo por LED

231B4LPYCB/00

Monitor com design ecológico e sustentável
O monitor LED com PowerSensor da Philips é composto por 65% de plásticos reciclados pós-consumo e PVC e é livre de BFR, por isso é ideal para produtividade ecologicamente correta
Ver todos os benefícios

e PowerSensor que reduz as contas de energia

Monitor com design ecológico e sustentável

  • B Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Monitor Full HD

A tecnologia LED garante cores naturais

Os LEDs brancos são dispositivos de estado sólido que fornecem iluminação máxima, brilho constante e mais rápido, reduzindo o tempo de inicialização. Os LEDs são livres de mercúrio, o que facilita os processos de reciclagem e descarte ecologicamente corretos. Os LEDs possibilitam um melhor controle de intensidade da luz de fundo do LCD, resultando em uma proporção de contraste superalta. Além disso, fornecem uma reprodução de cores superior graças ao brilho em toda tela.

O PowerSensor economiza energia em até 80%

O PowerSensor economiza energia em até 80%

O PowerSensor é um "sensor de presença" integrado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para reconhecer a presença do usuário. Esse recurso reduz automaticamente o brilho do monitor quando o usuário se afasta da mesa do computador, economizando energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor

O DisplayPort reproduz áudio e vídeo por meio de um único cabo longo

DisplayPort é uma conexão digital do PC com o monitor que não precisa de conversão. Com recursos superiores ao padrão DVI, essa tecnologia é totalmente compatível com cabos de 15 metros e transferência de dados de 10,8 GB/s. Com alto desempenho e sem latência, o DisplayPort oferece taxas de geração de imagens e atualização mais rápidas, tornando esse recurso a melhor opção não apenas para uso geral em escritórios e residências, mas também para jogos, filmes, edição de vídeo e muito mais. O DisplayPort também oferece interoperabilidade por meio de diversos adaptadores.

Especificações técnicas

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