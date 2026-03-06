Descontinuado
231B4LPYCB/00
B Line
23" (58,4 cm)
Monitor Full HD
Os LEDs brancos são dispositivos de estado sólido que fornecem iluminação máxima, brilho constante e mais rápido, reduzindo o tempo de inicialização. Os LEDs são livres de mercúrio, o que facilita os processos de reciclagem e descarte ecologicamente corretos. Os LEDs possibilitam um melhor controle de intensidade da luz de fundo do LCD, resultando em uma proporção de contraste superalta. Além disso, fornecem uma reprodução de cores superior graças ao brilho em toda tela.
O PowerSensor é um "sensor de presença" integrado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para reconhecer a presença do usuário. Esse recurso reduz automaticamente o brilho do monitor quando o usuário se afasta da mesa do computador, economizando energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor
DisplayPort é uma conexão digital do PC com o monitor que não precisa de conversão. Com recursos superiores ao padrão DVI, essa tecnologia é totalmente compatível com cabos de 15 metros e transferência de dados de 10,8 GB/s. Com alto desempenho e sem latência, o DisplayPort oferece taxas de geração de imagens e atualização mais rápidas, tornando esse recurso a melhor opção não apenas para uso geral em escritórios e residências, mas também para jogos, filmes, edição de vídeo e muito mais. O DisplayPort também oferece interoperabilidade por meio de diversos adaptadores.
Críticas