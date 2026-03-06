O DisplayPort reproduz áudio e vídeo por meio de um único cabo longo

DisplayPort é uma conexão digital do PC com o monitor que não precisa de conversão. Com recursos superiores ao padrão DVI, essa tecnologia é totalmente compatível com cabos de 15 metros e transferência de dados de 10,8 GB/s. Com alto desempenho e sem latência, o DisplayPort oferece taxas de geração de imagens e atualização mais rápidas, tornando esse recurso a melhor opção não apenas para uso geral em escritórios e residências, mas também para jogos, filmes, edição de vídeo e muito mais. O DisplayPort também oferece interoperabilidade por meio de diversos adaptadores.