B Line
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
Full HD (1920 x 1080)
Este monitor Philips usa tecnologia de toque capacitivo projetado de 10 pontos para resposta fluida. Você pode utilizar todos os novos recursos de aplicativos baseados em toque e dar vida aos aplicativos mais antigos. Digite por toque com 10 dedos ou participe de jogos interativos emocionantes com seus amigos. Colabore com colegas de forma interativa no trabalho ou no ambiente escolar e aumente sua produtividade e eficiência.
Para ambientes não ideais, você precisa de um monitor projetado para suportar os respingos de água e a poeira que fazem parte do dia a dia. As classificações de proteção contra penetração (IP) definidas na norma internacional IEC/EN 60529 são usadas para definir níveis de eficiência de vedação de compartimentos elétricos contra intrusão de corpos estranhos e umidade. Este monitor Philips atende à classificação internacional IP de resistência à água e à poeira; ele resiste a respingos de água e à poeira do dia a dia.
A qualidade da imagem importa. Os monitores comuns oferecem qualidade, mas você espera ainda mais. Este monitor apresenta resolução aprimorada de 1920 x 1080 Full HD. Com o Full HD, espere uma imagem fiel à realidade, com detalhes nítidos, alto brilho, contraste incrível e cores realistas.
4.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
RFerraz
23/01/2023
Brasil
Excelente monitor, entrega todos os benefícios!
O monitor é muito bom, tamanho perfeito, toque suave e preciso.
Prós
Ótimo custo benefício para quem precisa de um monitor com touchscreen.
Contras
Difícil calibragem para quem trabalha com edição de imagens.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 222B9T Monitor LCD LED com SmoothTouch
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 222B9T Monitor LCD LED com SmoothTouch
Valor do tempo de resposta igual ao SmartResponse
Material e espessura da luva: nitrilo (0,15 mm), algodão (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Consulte "SmoothTouch" no manual do usuário para mais detalhes sobre o suporte de sistemas operacionais na função de toque.
Carregamento rápido em conformidade com USB BC 1.2
A classificação do EPEAT é válida apenas no local em que a Philips registra o produto. Acesse https://www.epeat.net/ para visualizar o status do registro em seu país.
O monitor pode ser diferente das imagens de apresentação.