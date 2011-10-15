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Descontinuado

Monitor LED com sintonizador de TV digital

221TE2LB/00

4.7

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

A experiência de assistir à TV com seu monitor LED é fantástica

Aproveite excelentes programas de TV com sua TV monitor LED. Com entrada HDMI, áudio estéreo e modernos controles de toque, a 221TE2L está pronta para entretê-lo!

Ver todos os benefícios

A experiência de assistir à TV com seu monitor LED é fantástica

  • T-line

  • 21,5" (54,6 cm)

A tecnologia LED garante cores naturais

Os LEDs brancos são dispositivos de estado sólido que fornecem iluminação máxima, brilho constante e mais rápido, reduzindo o tempo de inicialização. Os LEDs são livres de mercúrio, o que facilita os processos de reciclagem e descarte ecologicamente corretos. Os LEDs possibilitam um melhor controle de intensidade da luz de fundo do LCD, resultando em uma proporção de contraste superalta. Além disso, fornecem uma reprodução de cores superior graças ao brilho em toda tela.

Sintonizador de TV embutido para assistir programas de TV no monitor para PC

Sintonizador de televisão embutido no monitor para exibir sinais de televisão e dados do computador.

TV LCD Full HD 1920 x 1080p

TV LCD Full HD 1920 x 1080p

A tela Full HD possui resolução widescreen de 1920 x 1080p. Essa é a mais alta resolução de HD disponível, para a melhor qualidade de imagem possível. Além disso, é totalmente compatível com tecnologias futuras, pois suporta sinais de 1080p de todas as origens, como Blu-ray e consoles de jogos HD avançados. O processamento de sinal foi extensivamente aprimorado para dar suporte para esta qualidade e resolução, produzindo imagens Progressive Scan sem trepidação com brilho e cores excepcionais.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.7

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

15/10/2011

Brasil

Brasil

Excelente

Superior a outras marcas com ótima relação custo x beneficio

Esta avaliação foi feita para 191TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

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09/10/2011

Brasil

Brasil

TV 32

FOI A MELHOR COMPRA QUE FIZ EM RELAÇÃO AS OUTRAS MARCAS QUE TENHO EM CASA

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 191TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

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27/05/2012

Brasil

Brasil

bom

o que acho ruim em minha tv é que não acho no manual dela onde colocar em standy by ou seja desligar sozinha .

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