Descontinuado
A experiência de assistir à TV com seu monitor LED é fantástica
Aproveite excelentes programas de TV com sua TV monitor LED. Com entrada HDMI, áudio estéreo e modernos controles de toque, a 221TE2L está pronta para entretê-lo!
T-line
21,5" (54,6 cm)
Os LEDs brancos são dispositivos de estado sólido que fornecem iluminação máxima, brilho constante e mais rápido, reduzindo o tempo de inicialização. Os LEDs são livres de mercúrio, o que facilita os processos de reciclagem e descarte ecologicamente corretos. Os LEDs possibilitam um melhor controle de intensidade da luz de fundo do LCD, resultando em uma proporção de contraste superalta. Além disso, fornecem uma reprodução de cores superior graças ao brilho em toda tela.
Sintonizador de televisão embutido no monitor para exibir sinais de televisão e dados do computador.
A tela Full HD possui resolução widescreen de 1920 x 1080p. Essa é a mais alta resolução de HD disponível, para a melhor qualidade de imagem possível. Além disso, é totalmente compatível com tecnologias futuras, pois suporta sinais de 1080p de todas as origens, como Blu-ray e consoles de jogos HD avançados. O processamento de sinal foi extensivamente aprimorado para dar suporte para esta qualidade e resolução, produzindo imagens Progressive Scan sem trepidação com brilho e cores excepcionais.
4.7
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
ATERRA
15/10/2011
Brasil
Excelente
Superior a outras marcas com ótima relação custo x beneficio
Esta avaliação foi feita para 191TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
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brunolunga
09/10/2011
Brasil
TV 32
FOI A MELHOR COMPRA QUE FIZ EM RELAÇÃO AS OUTRAS MARCAS QUE TENHO EM CASA
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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2012ale
27/05/2012
Brasil
bom
o que acho ruim em minha tv é que não acho no manual dela onde colocar em standy by ou seja desligar sozinha .
Sim, eu recomendo este produto
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