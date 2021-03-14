12258LLECOC1
Tipo de lâmpada: H1
12 V
55 W, Embalagem com: 1
Lâmpada ultrarresistente
Número de lâmpadas: 1
Altamente recomendado alterá-los em pares para desempenho de luz simétrico
Qual lâmpada de 12V para qual função? A oferta automotiva Philips inclui todas as funções específicas para carro: farol alto ou baixo, neblina frontal, luz de seta, indicador lateral, luz traseira, luz de freio, luz de ré, luz para neblina posterior, luzes para placa, lanterna frontal/posição posterior, luzes interiores.
Os produtos e serviços automotivos da Philips são considerados os melhores da categoria no mercado Fabricante de equipamento original e mercado de reposição. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados com as especificações mais exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para maximizar o conforto e a segurança de nossos clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade na qual você pode confiar.
2.9
de 5
25
Críticas
CVA BR
14/03/2021
Brasil
Atende pelo que se espera.
A data real de compra não pôde ser realmente aplicada em minhas compras. Bem! Comprei o conjunto de lâmpadas, duas para faróis e duas lanternas, em 08/2013 e logo instalei em minha moto. A primeira, do conjunto, que instalei veio a queimar em 09/03/2021 e sempre me proporcionou uma boa visão noturna. Posso afirmar que o seu desempenho e durabilidade me surpreenderam. Troquei no mesmo dia em que queimou pelo "segundo jogo" do conjunto adquirido. Essa segunda, apenas a do farol, queimou em 13/03/2021, . Posso considerar que o tempo de compra até seu uso, não encontrei a "validade" na embalagem, tenha alguma relação de causa e efeito, pois a cidade onde moro atualmente tem a maioria de suas ruas em paralelepípedos e a trepidação é extrema e incômoda.
Prós
Melhora a visibilidade noturna.
Contras
Nada observado
Esta avaliação foi feita para CrystalVision 12342CVSM 4,300 K, bright white light
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Msgs1992
27/05/2020
Brasil
Otima lâmpada
Uma otima escolha escolha ilumina super bem realme te da pra ver a diferenca entre ela e a original.
Prós
Mais iluminacao
Contras
Nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para X-tremeVision 12342XV+S2 Better light output
Sim, eu recomendo este produto
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oanunciado
03/09/2018
Brasil
Atendeu plenamente minhas expectativas
Produto robusto e com bom rendimento. Qualidade de Lumens excelente.
Sim, eu recomendo este produto
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