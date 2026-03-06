11498ULRX2
LED-S25 [~P21W]
Número de lâmpadas: 2
12 V, 2 W
Freio, neblina posterior
O objetivo principal da iluminação exterior é ajudá-lo a ver e ser visto, mas isso não significa que você não possa deixar tudo mais bonito enquanto faz isso. Se deseja modernizar seu estilo sem comprar um novo carro, substituir a sua iluminação exterior por LEDs é uma maneira inteligente de gastar seu dinheiro. Atualizar sua iluminação exterior com um vermelho mais intenso para as luzes de freio, um laranja vibrante para as setas e um branco brilhante para as luzes de manobra e ré. Seu carro é uma expressão da sua personalidade, então reafirme seu estilo com as luzes LED de sinalização exterior da Philips.
Sinalizar a sua intenção de movimentação do veículo é vital para a sua segurança. Para evitar colisões, as outras pessoas precisam saber o que você está fazendo. Uma sinalização com luzes brilhantes garante que você seja visto, o que aumenta a segurança. Quer esteja dando ré, manobrando ou parando, as luzes de sinalização de LED Philips Ultinon oferecem o desempenho que você precisa, dando aos outros motoristas um tempo extra crucial para reagir aos seus movimentos.
As luzes incandescentes demoram a acender e alcançar o pico máximo de desempenho. As luzes de LED, por outro lado, "acendem instantaneamente". A diferença é medida em frações de segundo. Em uma frenagem forte, frações de segundo contam. Por exemplo, a 100 km/h, apenas quatro décimos de segundo no tempo de reação equivalem a 11 metros extras da distância de reação, aproximadamente o comprimento de 2 carros e meio, oferecendo um tempo extra de raciocínio. Com as luzes de freio de LED Philips, assim que você decidir frear, o motorista atrás de você ficará sabendo.
Críticas
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.
A partir de janeiro de 2021 entra em vigor a resolução 667 do Contran, que proibe a troca da tecnologia original da lâmpada do veículo por outra tecnologia como o LED. O uso da lâmpada de LED continua permitido fora das vias públicas, como atividades off-road, autódromos, propriedades privadas, etc