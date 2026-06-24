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Suporte da Philips

Como faço para prender acessórios no meu Philips OneBlade?

Para saber como prender e remover pentes, protetores e outros acessórios do seu Philips OneBlade, consulte as informações abaixo.

É bom saber: as técnicas de fixação e remoção de pentes e proteções são as mesmas, independentemente do modelo OneBlade que você possui (incluindo variantes não mostradas na imagem abaixo).

Como faço para prender acessórios no meu Philips OneBlade?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP2724/10 , QP2824/10 , QP1424/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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