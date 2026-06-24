Suporte da Philips Como faço para prender acessórios no meu Philips OneBlade?

Para saber como prender e remover pentes, protetores e outros acessórios do seu Philips OneBlade, consulte as informações abaixo.



É bom saber: as técnicas de fixação e remoção de pentes e proteções são as mesmas, independentemente do modelo OneBlade que você possui (incluindo variantes não mostradas na imagem abaixo).

Pentes para barba de comprimento único Os pentes para barba de comprimento único devem ser usados em pelos faciais. O comprimento restante dos pelos após aparar (em milímetros) está impresso no pente.



O vídeo abaixo demonstra como encaixar e remover o pente. Pressione o pente sobre a lâmina até ouvir um clique, para evitar que ele caia durante o uso.



Compatibilidade: os pentes para barba de comprimento único são compatíveis com todos os modelos OneBlade. Pentes ajustáveis para barba Pentes ajustáveis para barba devem ser usados em pelos faciais. O comprimento restante dos pelos após aparar (em milímetros) está impresso no botão.



O vídeo abaixo demonstra como encaixar e remover os dois tipos de pentes ajustáveis. Ao encaixar o segundo tipo de pente ajustável, certifique-se de que os pequenos ganchos na parte inferior do pente (mais próximos das extremidades dos dentes do pente) estejam encaixados sobre a parte superior da lâmina.



Compatibilidade: o primeiro pente mostrado no vídeo só é compatível com o OneBlade Pro (mostrado na extrema direita da imagem, na primeira seção deste artigo). O segundo pente mostrado é compatível com todos os modelos OneBlade. Acessórios para aparar pelos do corpo O pente para aparar os pelos do corpo e o protetor para pele devem ser usados nos pelos do corpo. O comprimento restante dos pelos após aparar com o pente para aparar pelos do corpo é de 5 mm. A proteção para a pele foi projetada para garantir uma pele macia e protegê-la contra cortes e arranhões.



O vídeo abaixo demonstra como encaixar e remover os acessórios. Pressione os acessórios sobre a lâmina até ouvir um clique, para evitar que eles caiam durante o uso.



Compatibilidade: o pente e a proteção para a pele são compatíveis com todos os modelos OneBlade. OneBlade Intimate As lâminas do OneBlade Intimate vêm com um protetor para a pele acoplado, permitindo que você depile áreas sensíveis com maior proteção contra cortes e arranhões. Além disso, um pente/protetor para o corpo está disponível para o OneBlade Intimate, permitindo que você apare os pelos do corpo de forma rápida e conveniente.



O vídeo abaixo demonstra como encaixar a lâmina e o pente para o corpo do OneBlade Intimate. Compatibilidade: As lâminas do OneBlade Intimate são compatíveis com todos os modelos OneBlade. O pente para o corpo mostrado no vídeo abaixo foi projetado para se ajustar ao protetor para a pele e, portanto, é compatível apenas com lâminas do OneBlade Intimate. Tampa de proteção A tampa de proteção foi projetada para evitar danos à lâmina durante o armazenamento ou transporte com o Philips OneBlade.



O vídeo abaixo demonstra como encaixar e remover a tampa de proteção. A tampa emitirá um clique ao ser fechada corretamente.



Compatibilidade: há duas variações distintas da tampa de proteção, uma para lâminas 360 e outra para lâminas clássicas. Se você estiver usando a tampa de proteção correta para o tipo de lâmina que você tem, ela será compatível, independentemente do modelo OneBlade que você tiver.