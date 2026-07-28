Suporte da Philips Como removo manchas da placa do esterilizador Avent?

As manchas brancas/marrons são calcário. Elas se acumulam em aparelhos como resíduo de minerais naturalmente contidos na água, que não evaporam quando a água é aquecida. Quanto mais dura a água, mais rápido as impurezas se acumulam. Embora não seja tão prejudicial, é desagradável, difícil de limpar e pode prejudicar o funcionamento dos aparelhos ou danificar seus componentes se ficarem acumuladas. É recomendável remover as impurezas do esterilizador pelo menos a cada 2 semanas para garantir o funcionamento eficaz. Siga as instruções abaixo sobre como remover as impurezas corretamente do dispositivo.

Instruções passo a passo Para o esterilizador de mamadeiras Philips Avent SCF291 Despeje 12 ml (2,5 col. de sopa) de vinagre branco (ácido acético 5%) e 120 ml de água no reservatório de água. Coloque a cesta pequena na base. Coloque a tampa na parte superior da cesta.

Nota: Colocar a cesta pequena na base evita que o líquido quente espirre para fora. Pressione o botão ligar/desligar para ligar o aparelho. Deixe o aparelho operar por 5 minutos. Pressione o botão ligar/desligar para desligar o aparelho. Deixe o aparelho esfriar por uns 5 minutos. Esvazie o reservatório de água e enxágue bem. Remova quaisquer vestígios de impurezas com uma esponja. Enxágue novamente e limpe a base com um pano úmido.

Nota: Os resultados da remoção de impurezas podem variar dependendo da dureza da água e da frequência com que esse procedimento é feito. Repita o ciclo de remoção de impurezas, se necessário. Lave a cesta pequena e a tampa para remover a solução de vinagre. Para o esterilizador e secador de mamadeiras Philips Avent SCF293 Despeje 12 ml (2,5 col. de sopa) de vinagre branco (ácido acético 5%) e 120 ml de água no reservatório de água. Coloque a cesta pequena na base. Coloque a tampa na parte superior da cesta.

Nota: Colocar a cesta pequena na base evita que o líquido quente espirre para fora. Gire o botão liga/desliga para o modo "Esterilizar". Em seguida, pressione-o para ligar o aparelho. Deixe o aparelho operar por 5 minutos. Pressione o botão ligar/desligar para desligar o aparelho. Deixe o aparelho esfriar por uns 5 minutos. Esvazie o reservatório de água e enxágue bem. Remova quaisquer vestígios de impurezas com uma esponja. Enxágue novamente e limpe a base com um pano úmido.

Nota: Os resultados da remoção de impurezas podem variar dependendo da dureza da água e da frequência com que esse procedimento é feito. Repita o ciclo de remoção de impurezas, se necessário. Lave a cesta pequena e a tampa para remover a solução de vinagre. Nota: Use somente removedores de impurezas à base de ácido cítrico e evite todos os outros tipos.