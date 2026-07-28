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Suporte da Philips

Como removo manchas da placa do esterilizador Avent?

As manchas brancas/marrons são calcário. Elas se acumulam em aparelhos como resíduo de minerais naturalmente contidos na água, que não evaporam quando a água é aquecida. Quanto mais dura a água, mais rápido as impurezas se acumulam. Embora não seja tão prejudicial, é desagradável, difícil de limpar e pode prejudicar o funcionamento dos aparelhos ou danificar seus componentes se ficarem acumuladas. É recomendável remover as impurezas do esterilizador pelo menos a cada 2 semanas para garantir o funcionamento eficaz. Siga as instruções abaixo sobre como remover as impurezas corretamente do dispositivo.

Como removo manchas da placa do esterilizador Avent?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF291/00 , SCF291/01 .

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