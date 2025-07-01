Suporte da Philips Quais sutiãs funcionam com o meu extrator de leite elétrico Philips Avent?

O extrator de leite elétrico Philips Avent foi concebido para ser utilizado com uma variedade de sutiãs para uma extração mais fácil e confortável. Verifique as seguintes recomendações de uso para o seu modelo específico.

Extrator de leite elétrico Mãos Livres Philips Avent As proteções e os copos cabem na maioria dos sutiãs comuns e de amamentação.

Caso sinta desconforto durante a extração, tente mudar para um sutiã mais elástico (mas não muito elástico para evitar que os copos saiam da posição durante a extração).

Não é recomendável usar um sutiã com aro. Extrator de leite elétrico individual/duplo Philips Avent Funciona bem com a maioria dos sutiãs de amamentação comuns.

Funciona bem com a maioria dos sutiãs de extração com fendas maiores para o funil do extrator (o corpo do extrator não pode ser preso através do sutiã).

Não é recomendado usar um sutiã de extração com furos circulares em vez de fendas.