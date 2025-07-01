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Suporte da Philips

Quais sutiãs funcionam com o meu extrator de leite elétrico Philips Avent?

O extrator de leite elétrico Philips Avent foi concebido para ser utilizado com uma variedade de sutiãs para uma extração mais fácil e confortável. Verifique as seguintes recomendações de uso para o seu modelo específico.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF391/11 .

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