Posso usar o aparador da Philips conectado à tomada?

Não, a maioria dos aparadores da Philips não pode ser usada quando conectados à tomada elétrica (com fio). Como muitos produtos da Philips podem ser usados no banho ou no chuveiro, eles não serão ligados quando conectados à tomada elétrica por motivos de segurança.
Alguns produtos da Philips (incluindo alguns modelos de aparadores) foram projetados para serem usados somente em condições secas, e podem ser usados com e sem fio. Se você já tiver o produto em casa, consulte o DFU para saber se ele pode ser usado com fio ou simplesmente conete-o à tomada e tente ligá-lo (somente em condições secas). Se ele ligar sem fio, mas não quando com fio, isso é feito pelo design.
Se você estiver pensando em comprar um aparador Philips e quiser saber se ele pode ser usado quando conectado à tomada, consulte a embalagem ou as informações fornecidas na página do produto para obter mais informações.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: MG3917/15 , MG3927/15 , BT3617/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
