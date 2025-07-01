Como mudar os ajustes de velocidade do depilador Philips?

Há duas opções de ajuste de velocidade disponíveis. É possível selecionar um ajuste de velocidade baixo ou alto apertando o botão ligar/desligar ou deslizando o ajuste de velocidade para cima.
Caso pressione o botão ligar/desligar uma vez, o depilador Philips iniciará em um ajuste de alta velocidade (ajuste II). Caso pressione ligar/desligar novamente, o ajuste de velocidade será alterado para baixa velocidade (ajuste I). Ao pressionar o botão ligar/desligar uma terceira vez, o seu depilador desligará.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE708/00 , BRE247/00 , BRE700/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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