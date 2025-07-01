Suporte da Philips Como mudar os ajustes de velocidade do depilador Philips?

Há duas opções de ajuste de velocidade disponíveis. É possível selecionar um ajuste de velocidade baixo ou alto apertando o botão ligar/desligar ou deslizando o ajuste de velocidade para cima.



Caso pressione o botão ligar/desligar uma vez, o depilador Philips iniciará em um ajuste de alta velocidade (ajuste II). Caso pressione ligar/desligar novamente, o ajuste de velocidade será alterado para baixa velocidade (ajuste I). Ao pressionar o botão ligar/desligar uma terceira vez, o seu depilador desligará.

Depiladores das séries 2000 e 4000 O depilador está equipado com dois ajustes de velocidade. Quando você usa a cabeça de corte, só há um ajuste de velocidade disponível. Esse ajuste é o mais indicado para depilação. Depiladores das séries 8000, 9000 e 9900 Quando você pressiona o botão ligar/desligar, o depilador começa a funcionar na velocidade mais alta. Se você pressionar o botão ligar/desligar novamente, o depilador começará a operar na velocidade mais baixa. Use a velocidade mais baixa para áreas com pouco crescimento de pelos, locais difíceis de alcançar e áreas com ossos próximos à superfície da pele, como tornozelos e joelhos.