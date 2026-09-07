Como esterilizo a chupeta Philips Avent?

Você pode esterilizar uma chupeta Avent fervendo-a em água ou usando um micro-ondas. Descubra abaixo como fazer isso.
Você pode esterilizar uma chupeta fervendo-a em água por 5 minutos.
Você pode esterilizar as chupetas ultra start, ultra soft e ultra air Avent em um micro-ondas, usando o estojo que vem com a chupeta. Siga as instruções abaixo:
Enxágue as chupetas em água corrente fria. Adicione 25 ml/0,9 fl. oz. de água ao estojo.
Coloque as chupetas no estojo e feche a tampa.
Coloque o estojo no micro-ondas. Ligue o micro-ondas por três minutos entre 700 W e 1.000 W.
Deixe o estojo esfriar por cinco minutos.
Retite a água restante do estojo.
Outras chupetas Avent que não sejam ultra start, ultra soft e ultra air (por exemplo, Classic ou Freeflow) não podem ser esterilizadas no estojo. As chupetas Classic e Freeflow podem ficar danificadas se forem esterilizadas no estojo.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCF076/01 , SCF076/06 , SCF349/22 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›