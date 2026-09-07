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Suporte da Philips

Como esterilizo a chupeta Philips Avent?

Você pode esterilizar uma chupeta Avent fervendo-a em água ou usando um micro-ondas. Descubra abaixo como fazer isso.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF076/01 , SCF076/06 , SCF349/22 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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