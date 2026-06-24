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Suporte da Philips

Como sei que o Philips OneBlade está 100% carregado?

Diferentes modelos OneBlade incluem formas diferentes de comunicar seu status de carregamento. Consulte as informações abaixo, com base na descrição que melhor corresponde ao seu modelo.

Observação: este artigo inclui orientações para todos os modelos OneBlade. Consulte os subtítulos para identificar as informações relevantes para o seu modelo. Se o seu modelo for visualmente diferente do mostrado na imagem (por exemplo, uma cor diferente), mas tiver as mesmas características, as informações ainda se aplicam. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP1424/10 , QP6530/15 , QP2510/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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