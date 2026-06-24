Suporte da Philips Como sei que o Philips OneBlade está 100% carregado?

Diferentes modelos OneBlade incluem formas diferentes de comunicar seu status de carregamento. Consulte as informações abaixo, com base na descrição que melhor corresponde ao seu modelo.



Observação: este artigo inclui orientações para todos os modelos OneBlade. Consulte os subtítulos para identificar as informações relevantes para o seu modelo. Se o seu modelo for visualmente diferente do mostrado na imagem (por exemplo, uma cor diferente), mas tiver as mesmas características, as informações ainda se aplicam.

Meu OneBlade tem um anel iluminado O anel iluminado no cabo do OneBlade piscará durante o carregamento e permanecerá aceso continuamente quando o dispositivo estiver totalmente carregado. O anel luminoso se desligará 30 minutos depois que o OneBlade estiver totalmente carregado para economizar energia.



Quando conectado por Bluetooth, você pode encontrar uma porcentagem precisa do nível da bateria no aplicativo OneBlade. Meu OneBlade tem um LED no cabo Vários modelos do OneBlade vêm com um único LED de carregamento na alça.



Se o LED se acender continuamente assim que você ligar o OneBlade a uma fonte de alimentação, o LED indicará apenas que o dispositivo está recebendo energia. O LED não mudará para indicar que o OneBlade está totalmente carregado. Se este for o caso do seu OneBlade, consulte o manual do usuário para determinar por quanto tempo você deve carregar o seu dispositivo.



Se o LED no cabo do OneBlade piscar quando você o conectar à fonte de alimentação, ele continuará piscando durante o carregamento, antes de permanecer aceso continuamente quando o dispositivo estiver totalmente carregado. O LED desligará 30 minutos depois que o OneBlade estiver carregado para economizar energia. Meu OneBlade tem um LED no adaptador Se houver um LED no plugue/adaptador do OneBlade, o LED acenderá continuamente quando conectado à fonte de alimentação e não mudará para indicar que o OneBlade está totalmente carregado.



Se este for o caso do seu OneBlade, consulte o manual do usuário para saber o tempo necessário de carregamento. Meu OneBlade tem uma porcentagem de bateria A porcentagem da bateria no cabo do OneBlade aumentará à medida que ele carrega. Seu dispositivo estará totalmente carregado quando a porcentagem atingir 100%.

Meu OneBlade tem três barras de carregamento Se o seu OneBlade estiver com a bateria fraca, a barra de carregamento mais baixa piscará quando você conectar o dispositivo a uma fonte de alimentação. Quando a bateria estiver 1/3 cheia, a barra mais baixa permanecerá acesa continuamente e a segunda barra começará a piscar.



Esta sequência continuará até que todas as três barras estejam acesas continuamente, indicando que o OneBlade está totalmente carregado. As barras de carregamento desligarão 30 minutos depois que o OneBlade estiver carregado para economizar energia.

Meu OneBlade não tem nenhuma das opções acima Consulte o manual do usuário para saber o tempo de carregamento recomendado para o seu modelo OneBlade (geralmente 8 horas). Não tem certeza se o OneBlade está carregando? Se você não tiver certeza se o Philips OneBlade está carregando, tente ligá-lo quando estiver conectado à fonte de alimentação. Se ele não ligar, significa que está carregando.



Isso ocorre porque todos os modelos Philips OneBlade incluem um recurso de segurança que impede que eles sejam ligados durante o carregamento. Isso minimiza o risco de molhar o produto (por exemplo, ao ser usado para um barbear úmido) enquanto estiver conectado a uma fonte de alimentação.



Observação: se o modelo OneBlade tiver um LED ou indicador de carregamento digital na alça, isso também indicará que o produto está sendo carregado.