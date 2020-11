As máscaras são utilizadas para levar o ar do dispositivo de terapia para si. Uma máscara confortável é um fator determinante para poder usar o seu tratamento diariamente, por isso é importante encontrar uma máscara que se adapte a si e ao seu estilo de vida. A maior parte das máscaras têm orifícios de expiração integrados que ventilam o ar expirado. Fale com o seu fornecedor de produtos de cuidados domésticos sobre as diferentes máscaras e suportes de cabeça disponíveis.