Cinco princípios que norteiam o uso responsável da IA no setor da saúde e para uma vida saudável

As soluções habilitadas para IA devem aumentar e capacitar as pessoas, com supervisão adequada.

Agora que estabelecemos o bem-estar humano como o propósito norteador para o desenvolvimento da IA, como garantir que a IA cumpra esse objetivo?

Como já defendi no passado, a IA aumenta as habilidades humanas e a experiência, mas não as torna menos relevantes. Especialmente no complexo mundo da saúde, onde as vidas estão em jogo, ferramentas de IA como o aprendizado de máquina exigem conhecimento e experiência do domínio humano para contextualizar seus resultados.

Um exemplo clássico da literatura médica pode ajudar a ilustrar isso – mostrando o que poderia dar errado se confiássemos cegamente nos algoritmos.

Em meados dos anos 90, uma equipe de pesquisa multi-institucional criou um modelo de aprendizado de máquina para prever a probabilidade de morte para pacientes com pneumonia. O objetivo era garantir que pacientes de alto risco fossem internados no hospital, enquanto pacientes de baixo risco poderiam ser tratados como ambulatórios. Com base nos dados de treinamento, o modelo inferiu que pacientes com pneumonia com histórico de asma têm menor risco de morrer de pneumonia do que a população em geral – um achado que vai contra todo o conhecimento médico comum [2].

Sem uma compreensão mais profunda dos dados, isso poderia ter levado à conclusão errônea de que pacientes com histórico de asma não precisavam de cuidados hospitalares com tanta urgência. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade.

O que realmente explicou o padrão nos dados é que pacientes com histórico de asma geralmente eram internados diretamente na UTI quando apresentavam pneumonia no hospital. Isso reduzia o risco de morte por pneumonia em relação à população em geral. Se eles não tivessem recebido um atendimento tão proativo, eles teriam de fato um risco muito maior de morrer.

Não havia nada de errado com o modelo de aprendizado de máquina em si – mas a correlação que havia sido identificada com base no conjunto de dados de treinamento era perigosamente enganosa.

Este exemplo mostra como é crucial que o poder de cálculo da IA ande de mãos dadas com o conhecimento de especialistas humanos e da ciência clínica estabelecida. Não se pode usar um sem o outro.