Como redefinir as transições para alcançar onde e quando os cuidados são prestados

Há um ano, eu estava realizando uma coletiva de imprensa no Consumer Electronics Show de Las Vegas, um dos eventos tecnológicos mais influentes do mundo e, conforme descrição dos organizadores, o campo de provas para tecnologias inovadoras. Eu estava lá representando o portfólio de saúde pessoal da Philips, cujo destaque eram as grandes inovações para os cuidados em casa. Pouco depois, eu fui encarregado de uma nova missão: conectar as diversas transições de cuidados dentro do ambiente hospitalar, mas também além, incluindo o manejo agudo e crônico do atendimento ao paciente dentro de casa.

Entramos em 2021 afundados em uma crise global de saúde pública que exacerbou um ambiente que já estava muito pressionado. A promessa de uma vacina não começa a resolver nossos problemas holísticos: as doenças crônicas estão expandindo, a escassez de pessoal está aumentando e uma população complexa e cada vez mais velha está crescendo. Para piorar ainda mais esse quadro, tivemos uma outra crise se formando à medida que os hospitais lidam com os surtos de Covid-19: o pronto-socorro e as consultas de rotina diminuíram devido às preocupações dos pacientes com a transmissão do vírus. Reconhecemos essa situação porque já passamos por algo semelhante.

Dez semanas após a declaração de emergência nacional da Covid-19 em 2020, as visitas ao PS para infartos e derrame caíram 23% e 20%, respectivamente [1]. Embora isso possa parecer uma coisa boa para um sistema de saúde sobrecarregado, significa que os pacientes estão evitando os cuidados necessários, o que pode levar a uma segunda crise que irá sobrecarregar os sistemas de saúde. Não podemos adotar uma abordagem de “esperar para ver”. A solução é atender proativamente os pacientes onde eles estão, criando conexões significativas entre médico e paciente de dentro de suas casas e efetivamente ajudar a orientar as transições de cuidados.

Estamos em um momento crucial para poder conectar o atendimento entre os diversos ambientes de saúde. Transições eficazes de cuidados podem ser altamente influentes nos resultados de um paciente, e cabe a nós ajudar a garantir que essas mudanças não nos levem a pontos cegos. Mais do que nunca, a informática da saúde, como a integração de dados e a inteligência artificial, pode proporcionar uma gestão conectada dos cuidados ao paciente quando e onde os cuidados são prestados – ajudando a manter as pessoas fora do hospital, melhorando os resultados para os pacientes que recebem alta e ajudando os sistemas de saúde a gerenciar os recursos e o fluxo de usuários.