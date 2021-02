A Philips reforça sua liderança como uma empresa orientada por propósitos, com uma abordagem otimizada e totalmente integrada para fazer negócios de forma responsável e sustentável

Amsterdã, Holanda – A Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: líder global em tecnologia de saúde, reforçou ainda mais seus compromissos como uma empresa orientada por propósitos com o anúncio, hoje, de uma abordagem otimizada e totalmente integrada para fazer negócios de forma responsável e sustentável. Atualmente concluindo seu programa “Pessoas saudáveis, planeta sustentável 2016-2020”, a Philips está preparada para atingir todas as metas ambiciosas do programa até o fim do ano, incluindo a geração de 70% de suas vendas de produtos e serviços verdes com 15% de soluções de economia circular, tornando-se neutra em CO 2 -em suas operações, reciclando 90% de seus resíduos operacionais e enviando zero resíduo para aterro [2]. Com base nesse forte histórico, a nova estrutura da Philips compreende um conjunto abrangente de compromissos-chave em todas as dimensões Ambientais, Sociais e de Governança Corporativa (ESG) que direcionam a execução da estratégia da empresa. Inclui metas ambiciosas e planos de ação detalhados.

“Quando demos início à nossa jornada de transformação, nosso objetivo era garantir que a Philips permanecesse relevante: que pudéssemos aplicar nossa extraordinária força de inovação para fazer a diferença na vida das pessoas,” afirmou o CEO da Royal Philips, Frans van Houten. “Como uma empresa líder em tecnologia de saúde hoje, nosso objetivo é melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas por meio de inovações significativas, impactando positivamente 2 bilhões de vidas por ano até 2025. Nosso objetivo é fazer a Philips crescer de forma responsável e sustentável e, portanto, nós continuamente definimos metas ambientais e sociais desafiadoras e cumprimos os mais altos padrões de governança. Agir com responsabilidade em relação ao planeta e à sociedade faz parte do nosso DNA. Estou convencido de que esta é a melhor maneira de gerarmos valor superior e de longo prazo para as diversas partes interessadas da Philips”