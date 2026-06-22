Do cuidado reativo ao preditivo: o que ainda impede a verdadeira transformação da Saúde Digital?

O paradoxo dos dados: coletar sempre, conectar nunca

O primeiro grande desafio da medicina preditiva é a captura contínua de dados — o chamado "always and everywhere". Se conseguirmos monitorar o paciente em todos os pontos da sua jornada, teremos a matéria-prima para gerar insights preditivos.

No entanto, o verdadeiro gargalo surge quando esses dados entram no hospital. A saúde ainda sofre de uma forte mentalidade de silo (Mental Departmental Orientation). Quando um paciente é transferido do hospital A para o hospital B, ou mesmo da emergência para a UTI dentro da mesma instituição, a informação se fragmenta.

Muitas vezes, exames precisam ser repetidos porque os departamentos interpretam os padrões de dados de formas diferentes. Para prevenir a fragmentação, precisamos urgentemente migrar para uma orientação holística, baseada em interoperabilidade e governança semântica. Os sistemas de TI não devem apenas conversar entre si; eles precisam entender o dado da mesma forma. O foco deve ser o fluxo contínuo do cuidado e dos dados, não as paredes do departamento.