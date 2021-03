Inovação para melhorar o acesso aos cuidados de saúde na América Latina

Nos últimos anos, a Philips deixou de ser um conglomerado diversificado, para se tornar uma líder em tecnologia de saúde. Uma jornada transformadora a que demos início há quase 20 anos. Optamos por focar em saúde por tratar-se de um grande desafio social, em que a inovação pode alcançar mudanças e ter um impacto substancial. O acesso à saúde de qualidade é um grande desafio na América Latina. Por isso, a inovação em saúde desempenha um papel importante em nossa região e queremos ser um agente fundamental nessa transformação.

Como empresa líder em tecnologia de saúde, nosso objetivo é melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, por meio de inovações significativas. Vamos além da tecnologia e analisamos as experiências das pessoas que participam do processo de cuidar, pacientes, médicos e cuidadores, para fornecer informações ao longo da jornada do paciente e buscar soluções inovadoras, por meio da colaboração.

Nossa abordagem à inovação sempre coloca as necessidades das pessoas em primeiro lugar. Começa com uma compreensão dos principais desafios enfrentados pelo setor em cada um dos mercados em que operamos e onde as mudanças na área de saúde e na tecnologia podem afetar a capacidade dos provedores de assistência médica de fornecer um serviço de alta qualidade ao paciente. A combinação de nosso pensamento original e profundo conhecimento clínico e técnico, com a contribuição crítica de pacientes e provedores, serve como a base para a geração de inovações que realmente importam.

Fazemos parte de uma indústria que se modifica rapidamente, por meio da adoção de tecnologia de maneiras novas e inovadoras. O envelhecimento da população, a propagação das doenças crônicas, os avanços tecnológicos, a regulamentação e as realidades econômicas estão mudando completamente o panorama da saúde. Na região da América Latina, a atual crise da COVID-19 também demonstrou a importância de se adotar uma revolução digital no setor de saúde, à medida que consumidores e sistemas de saúde recorrem a tecnologias inovadoras, como a telessaúde, para ajudá-los a enfrentar os desafios significativos com que se deparam.