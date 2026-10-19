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Suporte da Philips

O aparador para virilha Philips puxa os pelos ao aparar

Se o aparador para virilha Philips puxar o pelo durante o corte experimente nossas dicas abaixo para resolver esse problema

 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRT382/15, HP6382/20, HP6375/50. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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