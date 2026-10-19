O aparador para virilha Philips puxa os pelos ao aparar
Se o aparador para virilha Philips puxar o pelo durante o corte experimente nossas dicas abaixo para resolver esse problema
Seu aparador requer limpeza regular para funcionar corretamente. Pelos e sujeira podem ficar presos no aparelho e prejudicar seu desempenho.
Se a bateria estiver baixa, o aparelho poderá puxar alguns pelos. Se isso acontecer, você deverá substituir a bateria.
É importante que a unidade de corte ou o pente para aparar que você utiliza com o aparador estejam acoplados corretamente ao corpo do aparador. Se os acessórios não estiverem posicionados corretamente, o aparador poderá não funcionar nem oferecer os resultados desejados.
Para obter a melhor experiência de aparar, certifique-se de que o aparador esteja em contato total com a pele e mova-o suavemente e de maneira firme.
Tente esticar a pele com a mão livre, para que os pelos fiquem em pé e sejam facilmente alcançados.
Para obter os melhores resultados, certifique-se de aparar os pelos na direção contrária ao crescimento.
Verifique se a cabeça aparadora está danificada. Em caso afirmativo, substitua-a por uma nova cabeça aparadora Philips.
Se o aviso não ajudar, entre em contato conosco para obter mais ajuda.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:BRT382/15, HP6382/20, HP6375/50. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›