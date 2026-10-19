Suporte da Philips O aparador para virilha Philips puxa os pelos ao aparar

Se o aparador para virilha Philips puxar o pelo durante o corte experimente nossas dicas abaixo para resolver esse problema





Limpe seu aparelho Seu aparador requer limpeza regular para funcionar corretamente. Pelos e sujeira podem ficar presos no aparelho e prejudicar seu desempenho. Verifique as pilhas Se a bateria estiver baixa, o aparelho poderá puxar alguns pelos. Se isso acontecer, você deverá substituir a bateria. Posicione as peças corretamente É importante que a unidade de corte ou o pente para aparar que você utiliza com o aparador estejam acoplados corretamente ao corpo do aparador. Se os acessórios não estiverem posicionados corretamente, o aparador poderá não funcionar nem oferecer os resultados desejados.

Use as técnicas adequadas de aparagem Para obter a melhor experiência de aparar, certifique-se de que o aparador esteja em contato total com a pele e mova-o suavemente e de maneira firme.

Tente esticar a pele com a mão livre, para que os pelos fiquem em pé e sejam facilmente alcançados.

Para obter os melhores resultados, certifique-se de aparar os pelos na direção contrária ao crescimento. Cabeça aparadora pode estar danificada Verifique se a cabeça aparadora está danificada. Em caso afirmativo, substitua-a por uma nova cabeça aparadora Philips.



Se o aviso não ajudar, entre em contato conosco para obter mais ajuda.