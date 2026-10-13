Minha pele fica irritada depois de usar o meu depilador Philips

A depilação puxa os pelos pela raiz. Alguns efeitos posteriores, como coceira, vermelhidão ou sensação de aperto após o uso do depilador Philips são normais, especialmente se você tiver pele sensível. Você também pode ver pequenas irritações na pele ou sentir uma sensação de queimadura. Isso desaparece com o tempo e não deve causar preocupação.
Experimente as dicas abaixo para ajudar a evitar ou reduzir esses efeitos colaterais ou assista ao vídeo abaixo para saber como usar corretamente o depilador em pele seca. Se a irritação em sua pele permanecer por mais de três dias, consulte um médico.
Dê à sua pele um tempo para voltar ao normal. Tente depilar antes de dormir para que sua pele tenha tempo para descansar durante a noite.
Evite depilar várias vezes seguidas a mesma área. Não depile repetidamente a mesma área de uma só vez.
Após o uso molhado, seque a pele suavemente em vez de esfregá-la.
Como pós-tratamento, aplique gentilmente um creme ou loção de aloe vera sem álcool. Você também pode usar um creme pós-sol, pois estes produtos têm propriedades de resfriamento. Para as axilas, não há problema em usar um desodorante sem álcool.
Sempre verifique se a cabeça do depilador está limpa antes do uso. Se não estiver limpa, coloque-a sob água corrente para limpá-la.
Você pode usar sabão para as mãos para limpar os discos de depilação. Certifique-se de enxaguar com água depois, para remover o sabão.
Seque completamente a cabeça depiladora antes de encaixá-la novamente no aparelho. Veja instruções de limpeza detalhadas do seu modelo de depilador específico no manual do usuário.
Além disso, sua pele deve estar limpa e seca antes da depilação.
Nossos produtos são adequados para a pele. É uma boa prática verificar visualmente os produtos para remover e aparar pelos do corpo para ver se a unidade de corte e, especialmente a lâmina, continuam intactas.
A Philips não é uma autoridade dermatológica e não pode aconselhar sobre casos individuais. Em caso de dúvida, consulte seu médico, pois ele pode analisar a condição real da sua pele.
Recomendamos depilar com a pele limpa. Tome um banho antes da depilação. A pele deve estar totalmente seca ou totalmente molhada ao se depilar.
Alguns pelos encravados podem surgir como efeito colateral da depilação. Para evitar que isso aconteça, use uma loção esfoliante na pele e a luva esfoliante de nylon fornecida com o depilador (ou uma esponja áspera) um dia antes da depilação. Isso remove a pele morta ao redor dos folículos capilares e facilita a remoção dos pelos.
Se o seu depilador incluir um acessório para esfoliação do corpo, você também pode usá-lo para esse fim.
É importante usar a técnica correta para depilar, de modo que os pelos da pele sejam removidos corretamente e com o mínimo de dor. Mova a cabeça depiladora lentamente sobre a pele durante a depilação para permitir que os discos peguem os pelos. Para um melhor resultado, mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pelos e certifique-se de que a cabeça esteja sempre em contato com a pele.
Tente esticar a pele com a mão livre ou use o acessório para esticar a pele (capa de eficácia) fornecido com o depilador. Quanto mais esticada estiver a pele, mais facilmente o depilador puxará o pelo.
Pressionar o produto com muita força sobre a pele pode ativar o sistema de proteção interno do aparelho. A aplicação de muita pressão pode causar irritação na pele, aquecimento do aparelho ou até o seu desligamento. Aplique pressão de forma suave e não pressione demais a pele.
Durante a depilação, estique a pele e mova a cabeça depiladora lentamente sobre a pele, permitindo que os discos prendam os pelos. Para obter melhores resultados, mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pelos, garantindo que a cabeça esteja totalmente em contato com a pele.
Verifique sempre se a cabeça depiladora está limpa e sem danos. Certifique-se de que as pilhas estejam totalmente carregadas. Veja o vídeo abaixo para saber como usar corretamente o depilador em pele molhada.
O depilador Philips foi desenvolvido para remover pelos pela raiz da virilha, das pernas e das axilas, além de áreas difíceis de alcançar, como joelhos e tornozelos. Você pode usar o depilador para depilar áreas como a linha do biquíni. A depilação não é adequada para áreas íntimas (na parte externa e interna dos grandes lábios). Recomenda-se utilizar apenas a cabeça de corte ou o aparador com o pente para aparar encaixado. Consulte o manual do usuário para obter instruções detalhadas sobre como usar o depilador com segurança.
Você também poderá usá-lo para depilar a parte inferior do rosto (queixo, bochechas e buço). Alguns modelos também podem ser usados para depilar entre as sobrancelhas. Só use o depilador nessas áreas se ele se encaixar facilmente ou tiver um aparador de precisão. Caso contrário, você pode acabar removendo pelos demais.
Se você quer saber se é seguro usar uma lâmina de barbear no corpo, consulte as informações abaixo.
Todos os produtos Philips com lâmina de barbear são adequados para a pele. A Philips não é uma autoridade dermatológica e não pode dar conselhos sobre pele, cabelo ou unhas em casos individuais.
Antes de usar um produto Philips com uma lâmina de barbear, é recomendável verificar visualmente o aparelho para garantir que ela ainda esteja intacta. Substitua a lâmina imediatamente quando estiver danificada. Ela pode ser comprada em nossa loja on-line ou pela Central local de atendimento ao cliente.
Você pode usar a lâmina para aparar e raspar os pelos do corpo abaixo da linha do pescoço, como, por exemplo, axilas, peito e região pubiana. Não recomendamos usá-la no rosto ou na cabeça, pois você não obterá os resultados desejados e isso também pode machucar a pele.
Alguns produtos vêm com acessórios adicionais para uso em áreas sensíveis, como virilha ou região pubiana. Você pode encontrar mais informações sobre como usar esses acessórios no manual do usuário ou pode entrar em contato conosco.
Se você ainda não tiver certeza sobre usar dispositivos Philips com uma lâmina de barbear, consulte um médico ou profissional de saúde que possa examinar se esse tipo de aparelho é adequado para sua pele.
Se você seguiu as dicas acima, mas ainda não está satisfeita com os resultados do seu depilador Philips, entre em contato conosco.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE237/00, BRE229/00, BRE247/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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