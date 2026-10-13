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Suporte da Philips

Minha pele fica irritada depois de usar o meu depilador Philips

A depilação puxa os pelos pela raiz. Alguns efeitos posteriores, como coceira, vermelhidão ou sensação de aperto após o uso do depilador Philips são normais, especialmente se você tiver pele sensível. Você também pode ver pequenas irritações na pele ou sentir uma sensação de queimadura. Isso desaparece com o tempo e não deve causar preocupação.

Experimente as dicas abaixo para ajudar a evitar ou reduzir esses efeitos colaterais ou assista ao vídeo abaixo para saber como usar corretamente o depilador em pele seca. Se a irritação em sua pele permanecer por mais de três dias, consulte um médico.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE237/00, BRE229/00, BRE247/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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