Meu modelador de cabelo Philips exala um odor estranho
Se você sente um cheiro de queimado ou de produtos químicos durante o uso o secador de cabelo ou da chapa alisadora Philips, verifique nossa solução de problemas para resolver essa questão.
Alguns dispositivos, como secadores de cabelo e pranchas alisadoras, produzem um odor estranho quando usados pela primeira vez. Isso é normal e esse cheiro geralmente desaparece após alguns usos. Para minimizar esse cheiro, tente modelar o cabelo em um ambiente com boa ventilação ou mantenha uma janela aberta nas proximidades.
Outro motivo para seu modelador de cabelo produzir um cheiro de queimado é sujeira. Se houver algumas partículas de poeira ou resíduos acumulados na sua prancha alisadora ou secador de cabelo, eles podem queimar devido à alta temperatura do aparelho, o que gera o cheiro forte. Para resolver esse problema, limpe seu aparelho modelador adequadamente antes de cada uso. Para obter instruções específicas sobre como limpar seu modelador de cabelo Philips, consulte o manual do usuário. Se o procedimento acima não resolver o problema, entre em contato conosco para obter suporte.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:BHC010/80 , HP8372/30 , BHC010/81 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›