Meu modelador de cabelo Philips exala um odor estranho

Outro motivo para seu modelador de cabelo produzir um cheiro de queimado é sujeira. Se houver algumas partículas de poeira ou resíduos acumulados na sua prancha alisadora ou secador de cabelo, eles podem queimar devido à alta temperatura do aparelho, o que gera o cheiro forte.

Para resolver esse problema, limpe seu aparelho modelador adequadamente antes de cada uso. Para obter instruções específicas sobre como limpar seu modelador de cabelo Philips, consulte o manual do usuário.

Se o procedimento acima não resolver o problema, entre em contato conosco para obter suporte.