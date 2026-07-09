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Suporte da Philips

Meu modelador de cabelo Philips exala um odor estranho

Se você sente um cheiro de queimado ou de produtos químicos durante o uso o secador de cabelo ou da chapa alisadora Philips, verifique nossa solução de problemas para resolver essa questão.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHC010/80 , HP8372/30 , BHC010/81 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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