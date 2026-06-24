Se o juicer Philips não está funcionando, pode haver vários motivos. Saiba como podemos ajudá-lo.
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O aparelho é próprio para lava-louças?
O processamento de frutas, verduras ou legumes com forte pigmentação pode desbotar o aparelho?
Posso fazer suco de frutas cítricas (como laranja, limão, lima-da-pérsia) com a centrífuga?
Qual a finalidade do separador de espuma do juicer Philips?
O que posso processar na juicer Philips?
Como devo preparar frutas, verduras e legumes antes de fazer sucos?
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