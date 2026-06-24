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Suporte da Philips

O juicer Philips não está funcionando

Se o juicer Philips não está funcionando, pode haver vários motivos. Saiba como podemos ajudá-lo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: RI1855/00 , RI1855/01 , RI1863/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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