Meu extrator de leite elétrico Philips Avent tem pouca ou nenhuma sucção

Sempre use o transformador ou o cabo de carregamento original que veio com o seu extrator. Se você comprou um modelo mais recente que não incluía um transformador, consulte o DFU do seu extrator e certifique-se de que os acessórios de carregamento correspondam às especificações recomendadas.

Para alguns extratores de leite elétricos Philips Avent, um transformador desgastado ou mais antigo pode afetar o desempenho.

Se você estiver usando uma versão mais antiga do transformador, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para verificar se há uma substituição gratuita disponível.