Descontinuado
ZA13BX30/00
Tecnologia Zinco-ar de alta qualidade para aparelhos auditivos
Oferece um desempenho de longa vida a aparelhos auditivos pessoais
1,4 V
Zinco-ar
Durante o processo de fabrico, é utilizada a melhor tecnologia para garantir um desempenho fiável e a longo prazo.
Tecnologia zinco-ar para alimentar o seu aparelho auditivo.
Para tornar o reconhecimento dos tamanhos mais comuns de pilhas mais fácil, são utilizados códigos de cores para os tamanhos das pilhas, de acordo com as normas da indústria.
Críticas