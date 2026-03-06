ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Fotografia da embalagem
  • Imagem primária
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem primária

Descontinuado

MinicellsBateria

ZA10BX30/00

Tecnologia Zinco-ar de alta qualidade para aparelhos auditivos

Oferece um desempenho de longa vida a aparelhos auditivos pessoais

Ver todos os benefícios

Tecnologia Zinco-ar de alta qualidade para aparelhos auditivos

  • 1,4 V

  • Zinco-ar

Fiável para desempenho a longo prazo

Durante o processo de fabrico, é utilizada a melhor tecnologia para garantir um desempenho fiável e a longo prazo.

A tecnologia zinco-ar foi concebida para aparelhos auditivos

Tecnologia zinco-ar para alimentar o seu aparelho auditivo.

As cores tornam o reconhecimento dos tamanhos das pilhas mais fácil

Para tornar o reconhecimento dos tamanhos mais comuns de pilhas mais fácil, são utilizados códigos de cores para os tamanhos das pilhas, de acordo com as normas da indústria.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.